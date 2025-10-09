XVIII Asamblea del Partido de Hanoi tendrá lugar la próxima semana

Hanoi (VNA)- La XVIII Asamblea del Comité del Partido de Hanoi, correspondiente al período 2025-2030, tendrá lugar del 15 al 17 de octubre, con la participación de 550 delegados que representan a casi 50 mil miembros del Partido, según se informó hoy en una rueda de prensa.

El subsecretario del Comité municipal del Partido Nguyen Van Phong, habla en la rueda de prensa. (Foto: VNA)





El subsecretario del Comité municipal del Partido Nguyen Van Phong destacó que esta Asamblea es de gran importancia para el desarrollo de la capital vietnamita. Lo que distingue esta edición es que los factores políticos, legales y de planificación actuales ofrecen condiciones favorables para el crecimiento de la ciudad.



Los documentos de la Asamblea se han elaborado de manera clara y comprensible, con el objetivo de permitir a la población y a las empresas participar fácilmente y beneficiarse de los objetivos establecidos para los próximos cinco años.



Van Phong también expresó su esperanza de que los medios de comunicación continúen apoyando a la ciudad a lo largo de todo el proceso de la asamblea partidista, fomentando la confianza y la unidad tanto en la población como en los funcionarios y miembros del Partido en la capital.



Por su parte, el jefe de la Comisión de Organización del Comité Municipal del Partido, Ha Minh Hai, explicó que la Asamblea se centrará en desarrollar Hanoi de manera moderna, vanguardista y transformadora. Este evento es de gran relevancia y contribuirá al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país hasta 2030, con una visión hacia 2045.



Los documentos de la Asamblea se han preparado de manera concisa (40 páginas), con objetivos y soluciones claras para la acción. El borrador del programa de acción para implementar la Resolución ya está listo para ser ejecutado inmediatamente después de la Asamblea.



Según lo previsto, la sesión preparatoria tendrá lugar el 15 de octubre, la apertura será el 16 de octubre y la clausura se llevará a cabo el 17 de octubre./.