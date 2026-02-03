XIV Congreso Nacional del PCV traza hoja de ruta de Vietnam hasta 2045

Ottawa (VNA) El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) fue un acontecimiento de suma importancia que demuestra la visión estratégica y la alta determinación política del Partido, el Estado y el pueblo para conducir al país hacia una nueva era, la de ascenso.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, en el primer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato. (Fuente: VNA)





Así lo afirmó Pham Cao Phong, ex embajador de Hanoi en Ottawa y vicepresidente de la Asociación de Amistad Vietnam-Canadá (CVFS), durante un coloquio para presentar los resultados sobresalientes del XIV Congreso Nacional, los logros de desarrollo de la nación indochina en los últimos años y los objetivos estratégicos para el período 2026-2030, con visión hasta 2045, organizado por la mencionada Asociación en formato presencial y virtual.



La magna cita partidista identificó claramente las tareas clave y los avances para el próximo período, que son urgentes y estratégicos, reiteró.



Un punto clave es el cambio radical en el pensamiento del desarrollo, desde un modelo de crecimiento extensivo a un modelo de desarrollo profundo y sostenible basado en la ciencia y la tecnología, la innovación y recursos humanos de alta calidad, señaló.



Explicó que los debates de los delegados reflejaron el espíritu y los mensajes centrales del XIV Congreso Nacional del PCV, considerado un hito importante, que abre una nueva fase de desarrollo para Vietnam en medio de muchos cambios en el mundo y la región.

Los temas discutidos en el seminario también aclararon las orientaciones para construir una economía centrada en las personas, quienes son sujeto, objetivo y fuerza motriz del desarrollo. De igual manera, los asistentes destacaron el papel de la gran unidad nacional en la materialización de las metas del XIV Congreso Nacional.



Además, los participantes resaltaron los éxitos destacados de Vietnam durante el XIII mandato del PCV, considerándolos como una base importante para que el país entre en una nueva etapa de desarrollo.



Los delegados citaron evaluaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que demuestran que Vietnam ha logrado avances significativos en el desarrollo humano, la reducción de la pobreza multidimensional y la realización de los objetivos de desarrollo sostenible.



Un tema clave destacado en el coloquio fue el papel de la educación, la capacitación y la transformación digital para sentar las bases para el avance de Vietnam en la nueva era.



Promover las habilidades digitales entre la población, desarrollar una fuerza laboral de alta tecnología y reestructurar el sistema de educación vocacional para alinearlo con las necesidades del mercado laboral moderno son soluciones estratégicas, enfatizaron.



Steve Rutchinski, miembro del Comité Ejecutivo de CVFS, mencionó el principio de "no dejar a nadie atrás" como uno de los pilares clave de la estrategia de desarrollo de Vietnam, claramente demostrado a través de programas sostenibles de reducción de la pobreza y apoyo a grupos vulnerables y minorías étnicas en áreas desfavorecidas.



Durante una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en esta capital, Philip Fernández, miembro del Partido Comunista de Canadá (marxista-leninista), subrayó que el XIV Congreso Nacional del PCV se ve como un acontecimiento significativo e histórico no solo para el país indochino, sino también para todo su comunidad residente en el exterior.



El Congreso reconoció por unanimidad que Vietnam posee todas las condiciones necesarias y ha desarrollado un plan de acción concreto para avanzar hacia el objetivo de convertirse en una nación desarrollada, próspera y feliz en 2045 (centenario de la fundación del país), remarcó.



Fernández alabó que una novedad del XIV Congreso Nacional del PCV en comparación con los anteriores fue la participación sin precedentes y amplia de todas las masas populares, incluidos los residentes connacionales en el extranjero, en la discusión y el aporte de opiniones, lo que refleja claramente la opinión de que el pueblo es el creador de la historia, mientras que el Partido desempeña el papel de organizar, dirigir e inspirar las aspiraciones de desarrollo de toda la sociedad.



Al evaluar las metas establecidas por el XIV Congreso Nacional para el período 2026-2030, con visión hacia 2045, comentó que se trata de objetivos ambiciosos, al mismo tiempo, expresó su confianza en que, con la tradición de superación de dificultades, el espíritu de solidaridad y el liderazgo del PCV, el país logre esos propósitos./.