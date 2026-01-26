XIV Congreso Nacional del PCV reafirma la determinación y aspiración de Vietnam para su ascenso

El abogado Do Gia Thang, secretario general de la Asociación Empresarial Vietnamita en Australia (VBAA), expresó su entusiasmo y orgullo nacional tras seguir de cerca el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV).



El abogado Do Gia Thang, secretario general de la Asociación Empresarial Vietnamita en Australia (VBAA). Foto: VNA



En una entrevista concedida al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Australia, Do Gia Thang calificó el Congreso como un evento histórico de gran importancia, que refleja una visión estratégica a largo plazo, la determinación para lograr avances institucionales y una firme aspiración por fortalecer la unidad nacional.



El abogado se mostró especialmente impresionado por el mensaje del Congreso de impulsar al país hacia una "nueva era: la del ascenso de la nación", considerándolo un llamado a la acción que resalta la confianza en las fortalezas internas de Vietnam y su creciente relevancia en el escenario internacional.



Según él, los documentos del Congreso subrayan el enfoque de colocar “al pueblo como el centro y sujeto” de todas las políticas, así como el principio de “el pueblo como raíz”, lo que constituye un paso revolucionario en la forma de gobernar el país. Este enfoque, añadió, establece las bases para la construcción de un Estado socialista de derecho.



Enfatizó que esta orientación demuestra que todas las reformas institucionales y los esfuerzos de desarrollo económico están dirigidos a servir al pueblo, proteger los derechos humanos y crear un entorno transparente y justo en el que todos los ciudadanos - incluidos los más de seis millones de vietnamitas en el extranjero - puedan contribuir al progreso nacional.



Reconocer a los vietnamitas en el exterior como "sujetos" en la formulación de políticas, según su opinión, fortalecerá el poder de la unidad nacional y ayudará a Vietnam a alcanzar su meta de convertirse en un país desarrollado para 2045.



El abogado elogió la determinación del Partido para impulsar la reforma institucional, señalando que el perfeccionamiento del sistema legal, con un enfoque en hacerlo más transparente, estable y alineado con los estándares internacionales, servirá tanto para proteger los intereses nacionales como para atraer inversiones de alta calidad.



Observó que Vietnam está entrando en una etapa decisiva para alcanzar objetivos clave de desarrollo, mientras lanza una “revolución institucional” para la nueva era. El país ha dejado atrás las etapas de experimentación política y se encuentra en una fase de implementación estratégica, donde las leyes pioneras se están traduciendo en resultados económicos tangibles.



El abogado identificó tres resultados clave de este proceso transformador: avances en el pensamiento jurídico y la transparencia institucional; la creación de nuevos motores de crecimiento económico, como el Centro Financiero Internacional; y un aumento de la confianza de las principales corporaciones tecnológicas globales, particularmente en sectores como los semiconductores y la alta tecnología.



Expresó su firme convicción de que, con las decisiones históricas adoptadas en el XIV Congreso Nacional del Partido, la reforma de Vietnam se acelerará más que nunca. El país, aseguró, está aprovechando un "momento clave" para establecer una nueva posición autosuficiente en la economía global.



De cara al futuro, subrayó tres factores fundamentales para lograr la aspiración de Vietnam de “ascender”: la implementación decidida de la reforma institucional, el fortalecimiento de la capacidad tecnológica e innovadora interna, y el aprovechamiento de los recursos intelectuales de los vietnamitas en el exterior mediante un entorno legal estable que valore el talento.



Al señalar a Australia como un socio confiable en el período posterior al Congreso, destacó que la gobernanza transparente, la tecnología avanzada y la sólida capacidad financiera del país lo convierten en un aliado ideal para apoyar los objetivos de desarrollo de Vietnam para 2030 y 2045, particularmente en áreas como la economía digital, la inteligencia artificial, las energías renovables y las industrias verdes.



El abogado expresó su confianza en que, cuando la voluntad del Partido se alinee con las aspiraciones del pueblo, Vietnam superará todos los obstáculos, entrará en una nueva era de desarrollo, profundizará su integración internacional y consolidará su posición en el panorama económico mundial./.