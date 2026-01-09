XIV Congreso Nacional del PCV definirá rumbo de Vietnam en un mundo turbulento

Ciudad de México (VNA)- En medio de un mundo sacudido por conflictos geopolíticos, rupturas en las cadenas de suministro y una competencia cada vez más intensa entre las grandes potencias, el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) será vital para que el país establezca su temple, visión y opciones estratégicas en los años venideros.

El XIV Congreso Nacional del PCV se llevará a cabo del 19 al 25 de enero de 2026 (Foto: VNA)

En un intercambio con la corresponsalía de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en México, Nguyen Huu Dong, experto en procesos electorales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), percibió el XIV Congreso Nacional del PCV como un hito de especial significado estratégico para el futuro desarrollo del país indochino en un mundo que se mueve de forma violenta e impredecible.

Según el funcionario, quien también es presidente de la Asociación de Vietnamitas en México, nunca antes un Congreso del Partido en Vietnam se había desarrollado en un contexto internacional tan turbulento como el actual, con conflictos geopolíticos prolongados, el retorno de las tendencias proteccionistas y la reestructuración, e incluso la ruptura, de las cadenas de suministro globales.

En ese contexto, Huu Dong consideró que Vietnam no está fuera de este torbellino. Las nuevas políticas arancelarias de Estados Unidos y las fluctuaciones económicas globales no son solo cifras en los informes, sino "olas subterráneas" que pueden alterar profundamente el entorno de desarrollo de cada nación. Por tal motivo, el XIV Congreso Nacional del PCV es visto no simplemente como una actividad política periódica, sino como "un momento de elección estratégica", donde las decisiones tomadas darán forma a la trayectoria de desarrollo de Vietnam durante al menos la próxima década.

Desde la perspectiva de alguien que ha trabajado durante muchos años en instituciones multilaterales, destacó especialmente el papel central del PCV en el mantenimiento de las orientaciones de desarrollo. Subrayó que en Vietnam lo más importante no es el cambio de personal, sino la continuidad de los lineamientos políticos y la capacidad de liderazgo colectivo del Partido. Precisamente esa estabilidad ha ayudado a Vietnam a superar los años llenos de desafíos del XIII mandato, desde la pandemia de la COVID-19 y la desaceleración económica global hasta la creciente presión geopolítica.

Huu Dong sostuvo que el actual mandato es un testimonio claro del temple del PCV, ya que el país mantuvo la estabilidad política y social, se recuperó paso a paso manteniendo el impulso del crecimiento y, al mismo tiempo, amplió su espacio diplomático, elevando su posición en la arena internacional. Comparó el papel del Partido con el de un timonel que guía el barco de Vietnam en medio de un océano tormentoso, manteniendo firme el rumbo elegido.

Según el experto, el XIV Congreso Nacional del PCV no será solo un evento propio del Partido, sino el punto de convergencia de las expectativas sociales, donde la población espera orientaciones claras para un desarrollo sostenible y un Vietnam proactivo y seguro en sus relaciones internacionales.

El éxito de la próxima magna cita partidista, según su visión, se medirá por la capacidad de conectar la visión estratégica, la capacidad de ejecución y el consenso social, reafirmando así la vitalidad del camino de desarrollo que Vietnam ha elegido./.