XIV Congreso Nacional del PCV crea nuevo impulso a nexos Vietnam-Mozambique

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

El próximo XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) impulsará la solidaridad entre el país y Mozambique, declaró la embajadora de Hanoi en Maputo, Tran Thi Thu Thin, en una entrevista con el Boletín de Información FRELIMO (BIF), del partido gobernante de la nación africana, el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO).



Al evaluar la relación entre ambos Partidos, la diplomática señaló que en 1960 el FRELIMO se convirtió en uno de los primeros partidos políticos con los que el PCV estableció relaciones de amistad y cooperación. Durante la lucha por la independencia nacional, ambos Partidos y pueblos se mantuvieron unidos, demostrando siempre un espíritu de solidaridad fraterna e ideales comunes.



Para promover la cooperación, Vietnam organiza diversos cursos de formación política a corto plazo para cuadros del FRELIMO, con el fin de compartir experiencias en el liderazgo del país y fortalecer los vínculos bilaterales. Sobre la base de los sólidos lazos bilaterales, se han implementado numerosos proyectos con resultados positivos, destacando la creación de la compañía de telefonía móvil Movitel en Mozambique, que hoy es un modelo de referencia con cobertura integral en todos los distritos y ciudades del país africano.



Con vistas al XIV Congreso Nacional del PCV, Thu Thin compartió reflexiones sobre la estatura histórica y los logros sobresalientes del país bajo el liderazgo del Partido. Bajo el liderazgo del Partido Comunista, Vietnam ha superado innumerables desafíos para alcanzar la independencia, la reunificación nacional y la construcción del socialismo, transformándose de una nación pobre en una en vías de desarrollo con una profunda integración internacional.



Al referirse específicamente el periodo de implementación de la Resolución del XIII Congreso Nacional del PCV, afirmó que esta etapa ha estado marcada por el espíritu de unidad y la alta determinación de todo el pueblo. La tasa de crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) en el lapso 2021-2025 alcanzó aproximadamente el 6,3% anual; en 2025, el PIB superó los 510 mil millones de dólares y el ingreso per cápita se acercó a los cinco mil dólares, situando a Vietnam en el grupo de países de ingreso mediano alto.



Además, Vietnam ha logrado avances significativos en el desarrollo cultural, humano y social, especialmente en la garantía del bienestar social; y al mismo tiempo, ha fortalecido las áreas de defensa y seguridad nacional. El país mantiene siempre una política exterior de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo, diversificación y multilateralización de sus relaciones exteriores.



Durante el último mandato, la construcción y la rectificación de las filas partidistas lograron resultados trascendentales, con una estricta aplicación de la disciplina y una intensificación de los esfuerzos para combatir la corrupción, el despilfarro y otras prácticas negativas. El liderazgo y los métodos de gobernanza del PCV se renovaron continuamente de una manera más científica, democrática y eficaz, demostrando la unidad, el consenso y la firme determinación de todo el Partido, el pueblo y el sistema político para construir una organización integral y fuerte.



Al compartir perspectivas sobre las orientaciones políticas que se definirán en el XIV Congreso Nacional, la embajadora describió el evento como un hito político importante, decisivo para el desarrollo nacional en una nueva era. Celebrado con motivo del 96.º aniversario de la fundación del PCV (3 de febrero), la magna cita partidista se basará en los éxitos pasados y servirá como punto de inflexión para alcanzar los objetivos estratégicos hacia 2030, que marca el centenario del Partido, y la visión hacia 2045, los 100 años de la nación.



En cuanto a los nexos entre ambos países, expresó su confianza en que las relaciones entre Vietnam y Mozambique entrarán en una nueva y prometedora fase. Destacó que la tradicional solidaridad y amistad entre el PCV y el FRELIMO se ha cultivado a lo largo de generaciones de líderes.



Tras el XIV Congreso Nacional, el PCV seguirá priorizando la preservación y el desarrollo de esos vínculos especiales como una sólida base política que guíe los lazos entre ambos países, fomentando así una cooperación más profunda y sustancial en áreas de fortalezas y necesidades de desarrollo compartidas, subrayó./.