XIV Congreso Nacional del Partido: Grandes esperanzas de decisiones trascendentales

Ginebra (VNA) – El Foro Económico Suiza-Vietnam (SVEF) ha seguido de cerca los acontecimientos y preparativos del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), según declaró su secretaria general, Rachel Nguyen Isenschmid.

La secretaria general del SVEF, Rachel Nguyen Isenschmid (vestida de rosa), en un evento de la entidad (Foto: VNA)

En declaraciones a los corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Suiza, Isenschmid afirmó que, en un contexto de desaceleración económica mundial y un crecimiento moderado en muchas de las grandes economías, la capacidad de Vietnam para mantener la estabilidad macroeconómica y un crecimiento positivo sigue siendo un logro notable.

En los últimos cinco años, la mayor fortaleza de Vietnam, en su opinión, ha sido su enfoque equilibrado, que combina la estabilidad macroeconómica con reformas estructurales. Entre los aspectos más destacados se encuentran la transformación digital, vinculada a la mejora del entorno de inversión y la atracción de inversión extranjera directa (IED) de alta calidad.

La transformación digital, subrayó, no solo mejora la eficiencia de la gobernanza estatal y aumenta la transparencia administrativa, sino que también crea condiciones más favorables para que las empresas, en particular las pequeñas y medianas, se integren más profundamente en las cadenas de valor. El continuo y fuerte atractivo de Vietnam para la IED, especialmente en tecnología, producción ecológica e industrias de procesamiento y manufactura, refleja la confianza de los inversionistas internacionales en las perspectivas económicas a largo plazo del país.

Además, el desarrollo de infraestructura estratégica de transporte desempeña un papel fundamental, continuó. Al fortalecer la conectividad regional y reducir los costos logísticos, dicha inversión genera oportunidades para el crecimiento a mediano y largo plazo. La coherencia entre estos pilares ayuda a Vietnam no solo a resistir las crisis externas, sino también a sentar las bases para un crecimiento sostenible en el futuro próximo.

En diciembre de 2025, SVEF, en coordinación con la Oficina Comercial de la Embajada de Vietnam en Suiza, organizó conjuntamente la Mesa Redonda y Cena de Navidad sobre Perspectivas Empresariales entre ambos países para 2026. El evento ofreció a las empresas y partes interesadas de ambos países la oportunidad de revisar la cooperación en 2025 y debatir las perspectivas y orientaciones para este año. Los participantes destacaron las expectativas positivas tras la mejora de las relaciones bilaterales.

Según Isenschmid, la reciente elevación de las relaciones de Vietnam a asociaciones estratégicas integrales con varios socios clave, junto con el establecimiento de una asociación estratégica con Suiza, refleja la creciente posición y credibilidad internacional del país indochino. Esto, evaluó, es el resultado de una diplomacia proactiva, flexible y consistente, así como de la creciente confianza mundial en el papel y las contribuciones de Vietnam.

Añadió que Vietnam es percibido cada vez más como un socio estable, confiable y responsable, capaz de interactuar con las principales economías en un contexto de creciente competencia geopolítica. Una política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación de las relaciones ha permitido a Vietnam mantener un equilibrio estratégico a la vez que amplía la cooperación en comercio, inversión, ciencia y tecnología, y desarrollo sostenible.

De cara al XIV Congreso Nacional del PCV, Isenschmid manifestó su firme confianza en su éxito y expresó la esperanza de que se adopten decisiones innovadoras, duraderas y de fácil implementación para hacer realidad la aspiración de Vietnam de convertirse en una nación próspera para 2045. En particular, hizo hincapié en políticas que impulsen la renovación en el modelo de crecimiento basado en la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital, junto con reformas institucionales, una mayor experimentación política y un mayor desarrollo del sector privado.

También subrayó la importancia de los avances en el desarrollo de recursos humanos de alta calidad, con las personas como eje central del crecimiento. Reiteró la esperanza de que estrategias claras de desarrollo sostenible y autosuficiente, junto con la inversión continua en infraestructura estratégica, especialmente digital, energética y logística, sienten una base sólida para el progreso a largo plazo de Vietnam y su mayor integración internacional para 2045./.