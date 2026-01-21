XIV Congreso marca un cambio hacia un crecimiento económico rápido y sostenible de Vietnam

Los borradores de los documentos del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) evidencian un cambio importante en la mentalidad del desarrollo, al pasar de la “renovación” a los “avances”, con el propósito de impulsar un crecimiento económico más rápido y sostenible, según valoró un académico camboyano.

El doctor Seun Sam, investigador en ciencias políticas de la Real Academia de Camboya. Foto: Huynh Thao/VNA

Durante un reciente seminario sobre el PCV en una nueva era de desarrollo, organizado por la Embajada de Vietnam en Camboya, el doctor Seun Sam, investigador en ciencias políticas de la Real Academia de Camboya, señaló que el XIV Congreso Nacional del PCV reviste una importancia especial, ya que definirá las principales orientaciones del desarrollo económico y la política exterior de Vietnam para el período 2026-2031.

Asimismo, sentará las bases para la meta de convertir al país en una nación desarrollada para 2045. El académico destacó que, más allá de los trabajos de personal y de la elección del XIV Comité Central del Partido y del Buró Político -órganos con un papel decisivo en la formulación de las políticas internas y externas-, el Congreso se centrará en trazar el camino de Vietnam hacia el socialismo, en consonancia con sus condiciones y características nacionales.

Al evaluar los objetivos económicos esbozados en los documentos preliminares, Seun Sam indicó que Vietnam proyecta alcanzar un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) de alrededor del 10% anual durante el período 2026-2031, con la expectativa de que el PIB per cápita se sitúe en aproximadamente ocho mil 500 dólares para 2030.

Paralelamente, el país aspira a acelerar la transición hacia una economía basada en el conocimiento, la ciencia y la tecnología. A su juicio, estas metas reflejan una orientación de desarrollo integral, que combina la integración internacional, la reforma económica, el desarrollo de los recursos humanos y la protección del medio ambiente./.