XIV Congreso del PCV, un punto de inflexión estratégico para convertir a Vietnam en nación desarrollada

El cónsul honorario de Vietnam en el estado de Hawái, Daniel Paul Leaf (Foto: VNA)

El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) es un momento crucial para definir la visión estratégica del país, establecer los objetivos de desarrollo socioeconómico y dar forma a la hoja de ruta de desarrollo a largo plazo, subrayó el cónsul honorario de Vietnam en el estado de Hawái, Daniel Paul Leaf.



En una carta enviada al ministro vietnamita de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, con motivo de la preparación de este gran evento, Leaf expresó su esperanza de que las decisiones históricas adoptadas en el Congreso continúen generando un fuerte impulso para llevar a Vietnam hacia el objetivo de convertirse en una nación desarrollada con altos ingresos para el centenario de la fundación del país.



Como alguien que ha contribuido activamente al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, Leaf, quien también es teniente general retirado de la Fuerza Aérea y exsubcomandante del Comando del Pacífico de los Estados Unidos, afirmó haber presenciado con profunda admiración el sólido crecimiento de los vínculos entre ambos países.



Según el funcionario, desde que los nexos Vietnam-Estados Unidos se elevaron al nivel de Asociación Estratégica Integral, la cooperación bilateral se ha consolidado y expandido en diversos sectores como el comercio, la educación y los intercambios pueblo a pueblo.



Especialmente, valoró el vínculo especial entre el estado de Hawái y las localidades de Vietnam, considerándolo un puente transpacífico que contribuye a fomentar el entendimiento cultural mutuo y a expandir la cooperación económica. Reafirmó su compromiso de seguir apoyando los esfuerzos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam para fortalecer y profundizar estos vínculos vitales.



Además, reconoció y elogió el liderazgo continuo, así como las contribuciones constructivas de Vietnam en el marco de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). En su opinión, el firme compromiso de Vietnam con la estabilidad regional, la integración económica y la cooperación pacífica coadyuva a elevar la posición y el prestigio de Vietnam en la región del Indo-Pacífico y a escala global.



Finalmente, Leaf expresó su deseo que el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam sea un gran éxito, planificando políticas que aseguren la paz, la estabilidad y la prosperidad para el pueblo vientamita./.