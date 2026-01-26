XIV Congreso del PCV impulsa la confianza de la comunidad vietnamita en Nueva Caledonia

El XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam marcó el inicio de una nueva etapa de desarrollo, con una visión estratégica de largo plazo hasta 2030 y 2045, generando un fuerte impulso interno y difundiendo confianza y expectativas entre la comunidad vietnamita en el exterior, incluida la diáspora en Nueva Caledonia.

Dinh Ngoc Riem, destacado empresario vietnamita residente en Nueva Caledonia. Fuente: VNA



En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Francia, Dinh Ngoc Riem, destacado empresario vietnamita residente en Nueva Caledonia, calificó el XIV Congreso como un acontecimiento de especial relevancia, al evaluar de manera integral el proceso de desarrollo del país y trazar orientaciones estratégicas rectoras en un contexto internacional caracterizado por profundas y complejas transformaciones.

Según Ngoc Riem, el énfasis del Congreso en la renovación del pensamiento estratégico, el fortalecimiento de la capacidad de gobernanza nacional y la mejora de la adaptación ante los desafíos regionales y globales pone de manifiesto una visión proactiva, coherente y de largo alcance del Partido para conducir a Vietnam hacia una nueva fase de desarrollo.

Estas orientaciones, subrayó, no solo tienen un profundo significado interno, sino que también constituyen un importante respaldo espiritual para la comunidad vietnamita en el exterior, especialmente en territorios alejados de los grandes centros, como Nueva Caledonia.

En la actualidad, la comunidad vietnamita en Nueva Caledonia está integrada por unas 3.000 personas, dedicadas principalmente al comercio, los servicios y las pequeñas y medianas empresas. En un contexto marcado por la distancia geográfica, el seguimiento constante de la situación nacional y de los objetivos de desarrollo a largo plazo de Vietnam contribuye a fortalecer los vínculos entre los compatriotas y su país de origen.

Dinh Ngoc Riem señaló que los objetivos planteados por el Congreso -el desarrollo rápido y sostenible, la construcción de una economía independiente y autosuficiente asociada a una profunda integración internacional, el impulso a la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, así como la mejora del nivel de vida de la población- han generado una sólida confianza y grandes expectativas entre los vietnamitas residentes en el exterior.



A su juicio, las orientaciones dirigidas al perfeccionamiento institucional, la renovación del modelo de crecimiento, el desarrollo de la economía verde y del sector privado, junto con la atracción de inversiones de alta calidad, abrirán amplias oportunidades para que empresarios e intelectuales vietnamitas en el extranjero participen de manera más activa en el desarrollo nacional.



Desde una pequeña comunidad en medio del Pacífico, la confianza expresada por los vietnamitas en Nueva Caledonia constituye una clara muestra del amplio impacto de las decisiones adoptadas en el XIV Congreso y refleja la aspiración compartida de los compatriotas en ultramar de contribuir a un Vietnam desarrollado, resiliente y profundamente integrado./.