XIV Congreso del Partido: Vietnam se transforma en un “socio creador” de la región

Vietnam ya no se limita “equilibrar” la competición entre grandes potencias, sino que está dando un giro para convertirse en un “socio creador” y un “centro de conexión” de la región, valoró del profesor Shimizu Masaki, de la Universidad de Osaka, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).



El profesor Shimizu Masaki, de la Universidad de Osaka. Foto: VNA



De acuerdo con el profesor, si el XIII Congreso del Partido Comunista de Vietnam tuvo un carácter “fundacional”, con una visión de largo plazo hasta 2045, el proyecto de documentos del XIV Congreso contiene un elemento más novedoso, la definición de que Vietnam está entrando en una “nueva era”, la era del ascenso de la nación.



En la orientación del desarrollo socioeconómico, el pensamiento sobre el crecimiento también muestra un cambio claro, al pasar de priorizar la velocidad a centrarse en la calidad, en el que el perfeccionamiento institucional para eliminar cuellos de botella se considera el avance clave para liberar los recursos destinados al desarrollo.



Al referirse a que los borradores de los documentos ponen mayor énfasis en contenidos como la innovación, la economía verde y la transformación digital,

Shimizu señaló que ello refleja una conciencia cada vez más clara de Vietnam sobre el riesgo de caer en la trampa del ingreso medio, así como su determinación de cambiar el modelo de crecimiento.



Según él, en el nuevo modelo de desarrollo, la ventaja competitiva de Vietnam ya no se basa únicamente en la mano de obra barata ni en los recursos naturales, sino que se orienta hacia el “capital intelectual” y los “datos” como recursos estratégicos.



Este enfoque, si se implementa de manera eficaz, permitirá a Vietnam integrarse más profundamente en las cadenas de valor globales, en lugar de limitarse a la fase de procesamiento. No obstante, el gran desafío reside en la capacidad y la velocidad para formar recursos humanos de alta calidad que respondan a las nuevas exigencias de la economía, añadió.



El mantenimiento de la independencia y la autodeterminación en el actual contexto geopolítico complejo demuestra la voluntad de Vietnam de reafirmar su papel como un miembro responsable y como un puente confiable para la paz y la estabilidad en el Sudeste Asiático, dijo.



Al evaluar las perspectivas de la cooperación entre Vietnam y Japón en el próximo período, especialmente mientras Hanoi intensifica su integración internacional, Shimizu consideró que las relaciones bilaterales están entrando en una etapa de “cooperación sustantiva y co-creación”.



A su juicio, Japón cuenta con fortalezas en tecnologías de base y experiencia en gestión, mientras que Vietnam dispone de un mercado dinámico y de una fuerte aspiración de transformación.



En ámbitos como la transformación digital y las tecnologías verdes, Japón puede apoyar a Vietnam en materia de infraestructura y normas. En particular, la cooperación en el desarrollo de recursos humanos debe elevarse a un nuevo nivel, con el objetivo de formar ingenieros y especialistas de alta calidad, en lugar de centrarse únicamente en el modelo de pasantías técnicas como en el pasado.



Según el profesor, ambos países pueden perfectamente unir esfuerzos para abordar desafíos comunes como la seguridad energética o el envejecimiento de la población, contribuyendo así a configurar un modelo de cooperación ejemplar en la región./.