XIV Congreso del Partido: Unidad nacional como motor del desarrollo en la nueva era

Panorama de la entrevista (Foto: VNA)

El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) se perfila como un hito que marcará una nueva etapa de desarrollo del país en la nueva era, con la reconciliación y la unidad nacional como ejes fundamentales para avanzar más lejos, comentó el profesor Furuta Motoo, rector de la Universidad Vietnam–Japón.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Japón, el académico dijo que la historia mundial demuestra que provocar divisiones o conflictos entre los pueblos es relativamente fácil, mientras que construir y mantener la unidad nacional resulta mucho más complejo.

En este contexto, explicó que ha dedicado sus estudios a analizar la política étnica del Partido Comunista de Vietnam, con el fin de comprender mejor el valor de la experiencia vietnamita en la promoción de la solidaridad entre los pueblos de Indochina y, en particular, dentro del propio país.



Al evaluar el papel actual del PCV, Furuta Motoo subrayó que el Partido no solo es la fuerza dirigente, sino también el núcleo del sistema político vietnamita, con un papel decisivo en el proceso de renovación y desarrollo nacional.

Destacó como rasgo distintivo la capacidad del Partido para captar las aspiraciones y el sentir del pueblo, reflejada en el principio de “poner al pueblo en el centro”. Mientras esta tradición se mantenga, señaló, el Partido seguirá desempeñando un papel clave en la vida política del país.



De cara al XIV Congreso, el profesor expresó su expectativa de que este evento abra una nueva fase de desarrollo para Vietnam. Valoró positivamente las orientaciones que enfatizan la armonía y la unidad nacional, considerándolas condiciones esenciales para que el país avance más lejos.

A su juicio, si el siglo XX Vietnam estuvo marcado por las luchas por la independencia y la reunificación, el desafío del siglo XXI consiste en superar las secuelas de la guerra, reforzar el consenso social y proyectar una imagen sólida del país ante el mundo.



En cuanto a las perspectivas de desarrollo, Furuta Motoo afirmó que el XIV Congreso delineará una hoja de ruta clara para que Vietnam se convierta en un país en desarrollo con industria moderna y de ingreso mediano alto en 2030, y en una nación desarrollada de altos ingresos para 2045.

En política exterior, destacó la importancia de potenciar el poder blando mediante la cultura, la educación y la tecnología, con el objetivo de elevar el prestigio internacional del país en un contexto de creciente competencia basada en el conocimiento.



Subrayó que la estabilidad política sigue siendo un factor clave para mantener un entorno pacífico, favorable a la inversión y a la cooperación internacional. Una política exterior de independencia, autodeterminación y multilateralización permitirá a Vietnam equilibrar sus relaciones con las grandes potencias y preservar su autonomía estratégica, al tiempo que refuerza su papel activo en los asuntos regionales./.