XIV Congreso del Partido: Trazar estrategia dedicada a recursos humanos jóvenes

Hanoi (VNA) – Al opinar sobre el proyecto de documentos presentados al XIV Congreso Nacional del Partido, numerosos cuadros y representantes de la juventud han destacado la necesidad de una estrategia a largo plazo para el desarrollo de los recursos humanos jóvenes, considerados como uno de los motores decisivos del crecimiento del país en la era digital.



El secretario de la Unión de la Juventud de la Televisión Nacional, Nguyen Hoai Dam (Foto: VNA)



Esta consulta tiene como objetivo movilizar la sabiduría colectiva, reafirmar el papel protagonista del pueblo y enriquecer la reflexión estratégica del Partido en la definición de las orientaciones clave para la próxima década.



El secretario de la Unión de la Juventud de EVN, Pham Xuan Minh Tri (Foto: VNA)



Los secretarios de la Unión de la Juventud de la Televisión Nacional y del Grupo Electricidad de Vietnam (EVN), Nguyen Hoai Dam y Pham Xuan Minh Tri, elogiaron la propuesta de fusionar los informes político, socioeconómico y de construcción del Partido. Según ellos, esta integración constituye un avance significativo, reflejando un enfoque sistémico, global y moderno del Partido en la planificación del desarrollo nacional.



Consideran que el proyecto de documentos refleja fielmente las realidades dinámicas del país durante el período de Renovación, al tiempo que insufla una fuerte aspiración por un Vietnam poderoso, próspero y feliz.



Fortalecer las competencias digitales y la creatividad de la juventud



Según Nguyen Hoai Dam, el lugar de los jóvenes, que representan más de un tercio de la población y casi la mitad de la fuerza laboral, debe ser más destacado. Las orientaciones relacionadas con la educación, la ciencia y la tecnología o la innovación incluyen referencias implícitas a la juventud, pero estas siguen siendo demasiado generales.



Recomendó agregar un capítulo específico que reafirme claramente que los jóvenes constituyen la fuerza de vanguardia de la innovación, el desarrollo digital y la defensa de la Patria.



Para traducir estas orientaciones en políticas concretas, propuso la introducción de indicadores medibles, como la proporción de jóvenes capacitados en habilidades digitales, la tasa de jóvenes emprendedores con empresas innovadoras o la participación de cuadros menores de 35 años en los planes de sucesión. Opinó que al incorporar estos contenidos al documento político, los objetivos constituirían compromisos sólidos que permitirían movilizar y responsabilizar a toda la juventud.



Destacando el papel estratégico de la comunicación en la formación ciudadana de los jóvenes, Hoai Dam sugiere establecer una estrategia nacional de comunicación para la juventud vietnamita, así como un Programa nacional de desarrollo de competencias digitales y pensamiento creativo. Este programa no solo buscaría fortalecer las habilidades técnicas, sino también promover el espíritu de iniciativa, la responsabilidad digital y la cultura cívica.



Políticas específicas para jóvenes cuadros en empresas



Por su parte, Minh Tri considera que los jóvenes deben definirse como un recurso prioritario para llevar a cabo las grandes transformaciones mencionadas en el proyecto: transición digital, transición verde, transición energética y transformación cualitativa de los recursos humanos. Su rápida capacidad de adaptación, dominio tecnológico y aptitud para enfrentar nuevos desafíos los convierten en un motor esencial de modernización.

