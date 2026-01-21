XIV Congreso del Partido: Tomar la ciencia, la tecnología y la economía verde como motores del desarrollo

El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) establece una nueva visión estratégica y abre una "era de ascenso de la nación", marcando, según científicos y expertos, el inicio de una nueva etapa de desarrollo rápido, sostenible y próspero para el país.



El profesor asociado y doctor Nguyen Duy Loi, subdirector de la Editorial y Revista de Ciencias Sociales y editor jefe de la Revista de Ciencias Sociales de Vietnam. Foto: Dieu Thuy - VNA



Al hacer balance de los 40 años de la política de Renovación (Doi moi), el profesor asociado y doctor Nguyen Duy Loi, subdirector de la Editorial y Revista de Ciencias Sociales y editor jefe de la Revista de Ciencias Sociales de Vietnam, subrayó que este proceso ha ido más allá de la reforma económica, constituyendo un camino de reflexión, ajuste y perfeccionamiento del modelo de desarrollo nacional bajo el liderazgo del Partido.



Tras el colapso del socialismo en la Unión Soviética y Europa del Este, Vietnam mantuvo el rumbo elegido, apostando por un pensamiento renovador, no dogmático ni rígido, y aplicando de forma creativa el marxismo-leninismo y el pensamiento de Ho Chi Minh en estrecha conexión con la realidad del país, resaltó.



Según Nguyen Duy Loi, uno de los principales logros teóricos del proceso de Renovación ha sido la consolidación del modelo de economía de mercado con orientación socialista, junto con el fortalecimiento continuo de la construcción y rectificación del Partido, considerados pilares esenciales.



En un contexto marcado por el rápido avance de las nuevas tecnologías, la transformación digital y la transición verde, destacó la necesidad de una mayor articulación entre las ciencias sociales y la ciencia y la tecnología, a fin de garantizar un desarrollo equilibrado e inclusivo. En este sentido, la transformación digital en la gestión pública se perfila como una herramienta clave para mejorar la atención a la ciudadanía y al sector empresarial.

La doctora Pham Thi Tram, subdirectora del Instituto de Geografía Humana y Desarrollo Sostenible de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam. Foto: VNA



Desde una perspectiva práctica, la doctora Pham Thi Tram, subdirectora del Instituto de Geografía Humana y Desarrollo Sostenible de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, señaló que el país se encuentra ante un punto de inflexión histórico.



De cara al próximo período, Vietnam deberá avanzar decididamente hacia un modelo de desarrollo intensivo, sustentado en la ciencia y la tecnología, la innovación y la economía verde, destacó.



La eliminación de obstáculos institucionales, de infraestructura y de recursos humanos, junto con el impulso de la economía digital, la economía circular y el sector privado, permitirá al país integrarse de manera más profunda en las cadenas de valor globales, indicó.



Para Pham Thi Tram, el XIV Congreso del Partido no solo representa un hito político de gran relevancia, sino que también reafirma la determinación, la ambición y la actitud proactiva de Vietnam ante los desafíos de una nueva fase de desarrollo./.