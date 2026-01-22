XIV Congreso del Partido: Tay Ninh busca un gran salto y se perfila como polo estratégico de conexión

La provincia survietnamita de Tay Ninh, tras la reorganización administrativa, busca un salto decisivo apoyada en su posición estratégica para consolidarse como centro de conexión entre el sureste, el delta del Mekong y Camboya.



El secretario del Comité Provincial del Partido de Tay Ninh, Nguyen Van Quyet. Fuente: VNA



En declaraciones a la prensa en el contexto del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), el secretario del Comité Provincial del Partido de Tay Ninh, Nguyen Van Quyet, afirmó que la “nueva era de prosperidad” no es un lema, sino una exigencia estratégica del momento actual.



Con más de 8.500 km² de superficie, una población de alrededor de 3,25 millones de habitantes, casi 369 km de frontera con Camboya, cuatro pasos fronterizos internacionales y un puerto internacional, la provincia dispone de condiciones favorables para desempeñar un papel clave en el desarrollo económico regional.



De cara al período 2025-2030, Tay Ninh se ha fijado como meta construir una economía dinámica y sostenible, consolidarse como centro estratégico de conexión entre el sureste y el delta del Mekong, y posicionarse como una plataforma de intercambio comercial con Camboya.



Al mismo tiempo, la provincia impulsa su integración internacional y promueve de manera decidida la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital integral, en combinación con el crecimiento verde, el desarrollo de la economía circular y la adaptación proactiva al cambio climático.



Estos esfuerzos se articulan con el desarrollo social, la mejora del entorno de vida, el fortalecimiento de una gobernanza moderna y eficaz, así como la garantía de la defensa nacional y la seguridad, con el objetivo de elevar de forma sostenible la calidad de vida de la población.



Para alcanzar estos objetivos, Tay Ninh está implementando tres avances estratégicos y cuatro prioridades clave definidos por la primera Asamblea del Comité Provincial del Partido. La primera prioridad es la construcción de un nuevo modelo de crecimiento orientado a ampliar la escala económica y mejorar la productividad, la calidad, la eficiencia y la competitividad. La ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital se identifican como motores centrales del crecimiento, con especial atención a la economía digital y de datos, junto con la modernización de los sectores tradicionales como la industria, los servicios y la agricultura de alta tecnología, y el desarrollo gradual de industrias avanzadas.



La segunda prioridad se centra en la movilización de recursos para el desarrollo de infraestructuras, especialmente de transporte multimodal, con el fin de garantizar una conectividad fluida con Ciudad Ho Chi Minh, las provincias vecinas y Camboya.



En la actualidad, la provincia ejecuta varios proyectos de transporte estratégicos, entre ellos ejes de conexión regional, carreteras de circunvalación y autopistas.



Una vez finalizados, estos proyectos permitirán superar los principales cuellos de botella, aumentar el atractivo de Tay Ninh y liberar su potencial de crecimiento.



La tercera prioridad apunta a reforzar las actividades científicas y tecnológicas, promover la innovación y el emprendimiento, y desarrollar bases de datos consideradas recursos estratégicos para la transformación digital. En este marco, la provincia prevé la puesta en marcha de un Centro Provincial de Innovación en 2026 y la creación de una zona industrial especializada en tecnologías avanzadas y digitales, acompañada de políticas de apoyo a la innovación y a la modernización empresarial.



Por último, Tay Ninh concede especial importancia al desarrollo y la atracción de recursos humanos, en particular de personal altamente cualificado en los ámbitos científico y tecnológico.



La provincia trabaja en la construcción de una administración moderna y eficiente, fomentando la iniciativa y la responsabilidad, al tiempo que mejora el entorno de inversión y acelera la reforma administrativa para reducir costes y plazos para las empresas.



Como resultado de estos esfuerzos, el crecimiento económico de Tay Ninh alcanzó el 9,52 % en 2025, situándose en el octavo lugar a nivel nacional, lo que sienta una base sólida para aspirar a un crecimiento de dos dígitos en los próximos años.



Las autoridades provinciales confían en que, bajo la dirección del Partido y el impulso del XIV Congreso Nacional, Tay Ninh avanzará hacia un desarrollo rápido y sostenible, contribuyendo activamente al progreso del país en esta nueva etapa./.