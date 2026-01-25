XIV Congreso del Partido: Paso hacia nueva era de desarrollo en Vietnam

El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) constituye el momento clave para definir una serie de líneas de acción en el camino hacia la nueva era de desarrollo, afirmó el doctor Ruvislei González Saez, investigador titular del Centro de Investigación de Política Internacional de Cuba.



Ruvislei González Saez, investigador titular el Centro de Investigación de Política Internacional de Cuba. Fuente: VNA



En su artículo “El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y el paso hacia la nueva era” publicado en la página web aladaainternacional.com de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, el investigador cubano avaluó que el país indochino no solo constituye actualmente un tigre asiático, sino que está entrando en una etapa de transformación como potencia media y ello implica reformular no solo proyecciones a lo interno, sino también su actuación en el entorno regional y global bilateral y multilateral.



Vietnam se encuentra entre los 15 países en desarrollo líderes a nivel mundial en atracción de inversión extranjera directa (IED) y entre las 20 principales economías del mundo en términos de volumen comercial, señaló.



Para materializar el nuevo modelo de crecimiento, según González Saez, se redefinen con mayor claridad en el XIV Congreso Nacional del PCV las funciones de los diferentes sectores económicos, entre ellas, la clasificación del sector privado como uno de los motores más importantes de la economía.



Uno de los puntos más destacados a proyectar en el XIV Congreso Nacional es el objetivo de alcanzar una tasa media de crecimiento del PIB del 10 % anual o superior durante el período 2026-2030, dijo, y agregó que este objetivo de alto crecimiento se basa en un nuevo modelo de crecimiento, con la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como principales motores.



Se trata de una orientación estratégica que transforma la economía de un desarrollo extensivo a uno intensivo, de la dependencia de los recursos naturales y la mano de obra barata a la dependencia del conocimiento, la tecnología y una alta productividad laboral, opinó.



Vietnam promueve una fuerte diplomacia económica en la que hasta la fecha, ha suscrito y participa en 17 Tratados de Libre Comercio (TLC), mantiene relaciones diplomáticas con 194 países, incluidos todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, establece marcos de asociación integral o de nivel superior con 42 países, entre ellos 17 miembros del G20, y forja asociaciones estratégicas integrales con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, indicó.



Los documentos del XIV Congreso Nacional del PCV expresan la necesidad de enfocarse en el próximo período en la diplomacia económica y la diplomacia tecnológica, con las grandes responsabilidades de contribuir a la configuración de un espacio estratégico que permita al país ingresar en una era de desarrollo fuerte, civilizada y próspera, desempeñar un papel motor clave para atraer recursos, superar cuellos de botella y resolver los grandes desafíos con el fin de generar avances en el crecimiento y el desarrollo nacional, especialmente en la promoción de la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y la transición verde; y construir una economía independiente y autosuficiente, así como impulsar de manera proactiva y activa la integración internacional, comentó.



Vietnam persistirá en promover la política de la independencia nacional y el socialismo; mantener firmemente una política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación, participar de forma proactiva y activa en la integración internacional, y ser amigo, socio confiable y miembro responsable de la comunidad internacional, resaltó.



En un mundo caracterizado por una integración cada vez más profunda y una competencia estratégica cada vez más intensa, el enfoque de Vietnam en la tarea de asuntos exteriores e integración internacional ratifica que las relaciones internacionales no son solo una herramienta de cooperación, sino también un medio para salvaguardar la Patria «con anticipación y a distancia» y también abre el camino a un marco estratégico más integral, que promueve una estrecha coordinación entre los tres pilares de defensa, seguridad y diplomacia para proteger mejor los intereses nacionales y étnicos, destacó.



González Saez valoró positivamente la definición vietnamita sobre un sistema nacional de valores de paz, unidad, independencia, democracia, fuerza, prosperidad, prosperidad, civilización y felicidad, así como la identificación de la cultura y las personas como la base y una poderosa fuerza impulsora del desarrollo sostenible.



El XIV Congreso Nacional del PCV constituye un evento histórico que trazará las directrices hacia la nueva era, teniendo en cuenta la inclusión, por primera vez, de un programa de acción adjunto, en el que se definen claramente cada proyecto, el calendario y las responsabilidades de ejecución, garantizando que la Resolución pueda implementarse inmediatamente después del Congreso, admiró.



Tras casi un siglo liderando a la nación a través de numerosos desafíos, el PCV se encuentra ahora ante una nueva misión histórica, guiar al país hacia una «era de ascenso nacional», haciendo realidad la aspiración de un Vietnam fuerte, próspero y feliz para convertirse en país desarrollado en el 2045, concluyó el analista./.