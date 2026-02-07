XIV Congreso del Partido marca un giro estratégico en la política de defensa de Vietnam

Hanoi, 07 feb (VNA) - En el marco de la Conferencia Nacional para la implementación de la Resolución del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam, el ministro de Defensa, general Phan Van Giang, presentó hoy los nuevos enfoques estratégicos del Partido en materia de defensa y protección de la Patria.

Durante su intervención, Phan Van Giang, miembro del Buró Político y subsecretario de la Comisión Militar Central, afirmó que la defensa nacional constituye una tarea esencial basada en la fuerza integral de toda la nación, con las fuerzas armadas populares como eje central.

Señaló que las concepciones y lineamientos del Partido en materia de defensa y protección de la Patria constituyen una orientación estratégica esencial que guía a todo el Partido, al pueblo y al Ejército en el cumplimiento de esta misión.

El XIV Congreso del Partido, tras una evaluación exhaustiva del contexto internacional, regional y nacional, definió orientaciones estratégicas renovadas para responder a los desafíos de seguridad en la nueva etapa de desarrollo del país.

Entre los objetivos prioritarios figuran la protección de los intereses nacionales y del pueblo; la defensa firme de la independencia, la soberanía, la unidad y la integridad territorial; la salvaguardia del Partido, del Estado y del régimen socialista; así como el fortalecimiento de la seguridad humana, económica y cibernética. El Congreso también subrayó la importancia de preservar un entorno de paz y elevar la posición y el prestigio internacional de Vietnam.

En comparación con congresos anteriores, la Resolución del XIV Congreso introduce nuevos énfasis, entre ellos la primacía de los intereses nacionales, el fortalecimiento de la defensa nacional de todo el pueblo y la adopción de una postura de defensa proactiva, orientada a prevenir de forma temprana los factores de inestabilidad política interna.

En cuanto a las tareas de defensa, el Congreso reafirmó la construcción de una defensa nacional integral, sólida y moderna, estrechamente vinculada al desarrollo económico, social, cultural y a la política exterior del país. Asimismo, se destacó el fortalecimiento de las zonas de defensa y de la planificación estratégica, en consonancia con las nuevas divisiones administrativas y las formas modernas de conflicto.

Un aspecto destacado es el adelanto del objetivo de construir un Ejército Popular revolucionario, regular, de élite y moderno, fijado ahora cinco años antes de lo previsto en el XIII Congreso. El Ejército continuará reforzándose en el plano político, optimizando su estructura organizativa y elevando la calidad del entrenamiento y de los recursos humanos.

Además de su función como fuerza de combate, el Ejército Popular mantendrá su papel como fuerza de apoyo al pueblo, participando en la construcción del sistema político de base, en la respuesta a desastres naturales y en el desarrollo socioeconómico, especialmente en zonas remotas, fronterizas y marítimas.

La Resolución del XIV Congreso también subraya la necesidad de impulsar una industria de defensa autónoma, autosuficiente, resiliente y de doble uso, así como de intensificar la integración internacional y la diplomacia de defensa. En este sentido, Vietnam continuará participando de forma activa en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y en los mecanismos multilaterales de cooperación en defensa.

Al cierre de la conferencia, el general Phan Van Giang afirmó que los nuevos enfoques en defensa y protección de la Patria reflejan una síntesis de la experiencia histórica y la práctica contemporánea, y constituyen una orientación estratégica de largo plazo para preservar la estabilidad política, garantizar la paz y promover el desarrollo sostenible del país en la nueva etapa./.