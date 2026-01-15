XIV Congreso del Partido: Inician obras de grandes proyectos de transporte en Ciudad Ho Chi Minh

El Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh y los inversionistas pusieron hoy en marcha tres proyectos clave de infraestructura de transporte de gran escala, en ocasión del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (VNA).



Vista en perspectiva de la estación Tao Dan de la línea 2 del metro (Ben Thanh - Tham Luong). Foto: VNA



Se trata de la línea de metro Ben Thanh–Tham Luong, en el noroeste de la ciudad sureña, así como de los puentes Phu My 2 y Can Gio, que abrirán un nuevo eje de conexión hacia el sur, especialmente en dirección a la zona costera de Can Gio y Vung Tau.



Los proyectos de los puentes Phu My 2 y Can Gio fueron aprobados bajo el modelo de asociación público-privada (APP), mediante contratos de tipo BT (construcción-transferencia), con un período de ejecución previsto entre 2025 y 2029, y una fase de construcción de 2026 a 2029.



El puente Phu My 2 tendrá una longitud aproximada de 6,3 kilómetros, contará con ocho carriles y una inversión estimada de unos 880 millones de dólares. La obra conectará la calle Nguyen Huu Tho, en Ciudad Ho Chi Minh, con la comuna de Dai Phuoc, en la provincia de Dong Nai, estableciendo un enlace directo con el aeropuerto internacional de Long Thanh y contribuyendo a aliviar la presión sobre el actual puente Phu My, así como sobre varias carreteras nacionales y autopistas clave.



Por su parte, el puente Can Gio tendrá una longitud total cercana a los 6,3 kilómetros, seis carriles y una inversión de unos 502 millones de dólares. Su tramo principal, de casi tres kilómetros, cruzará el río Soai Rap y conectará los distritos de Nha Be y Can Gio, sustituyendo al ferry de Binh Khanh y poniendo fin a la dependencia del transporte fluvial, al tiempo que abre nuevas oportunidades de desarrollo hacia el mar.



Según el vicepresidente permanente del Comité Popular municipal, Nguyen Loc Ha, ambos proyectos desempeñan un papel fundamental en la finalización de la red de transporte del sur de la ciudad, al fortalecer la conectividad interregional y los vínculos entre puertos marítimos, áreas urbanas, centros logísticos y nuevos polos de crecimiento.



Una vez concluidos, contribuirán a reducir la carga sobre la infraestructura existente y a impulsar el desarrollo socioeconómico del sur de Ciudad Ho Chi Minh, además de mejorar la conexión con el aeropuerto internacional de Long Thanh y el futuro espacio urbano costero, precisó.



En particular, el puente Can Gio está llamado a atraer inversiones, promover el turismo ecológico y el desarrollo de la economía marítima, garantizando un equilibrio entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente, y contribuyendo a la preservación de la Reserva de la Biosfera de los Manglares de Can Gio.



Con la puesta en marcha del proyecto, se espera que la conexión por carretera desde el centro de Ciudad Ho Chi Minh hacia Can Gio y la zona de Vung Tau se torne más fluida en el futuro próximo.

Ese mismo día se inició oficialmente la construcción de la línea 2 del metro (Ben Thanh–Tham Luong), financiada con inversión pública y con un presupuesto total estimado en unos 55.179 mil millones de dongs. El proyecto tiene una importancia estratégica para la conformación de la red ferroviaria urbana y para la materialización de la visión de desarrollo moderno, sostenible y civilizado de Ciudad Ho Chi Minh.



En su primera fase, el tramo Ben Thanh–Tham Luong tendrá una longitud de aproximadamente 11,3 kilómetros, incluidos 9,3 kilómetros subterráneos y dos kilómetros elevados, con diez estaciones subterráneas, una estación elevada y un depósito.



El vicepresidente del Comité Popular municipal, Bui Xuan Cuong, indicó que la ciudad aspira a que el transporte público por ferrocarril urbano cubra entre el 20% y el 30% de la demanda de movilidad en 2030; entre el 35% y el 50% en 2035; y entre el 50% y el 60% en 2045. En este contexto, la línea 2 del metro se perfila como un proyecto pionero que marcará la nueva etapa de desarrollo del sistema ferroviario urbano.



En la fase inicial de explotación, el metro Ben Thanh–Tham Luong utilizará trenes de tres vagones, con una velocidad máxima de operación de entre 80 y 110 kilómetros por hora. En horas punta, la capacidad de transporte alcanzará hasta 14.418 pasajeros por hora y por sentido. Una vez completado el proyecto, se prevé la operación con trenes de seis vagones, elevando la capacidad a 40.553 pasajeros por hora y por sentido./.