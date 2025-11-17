XIV Congreso del Partido: Economía del patrimonio, un enfoque innovador, humano y práctico

Hai Phong, Vietnam (VNA)- En los aportes al proyecto de documentos del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam (PCV), militantes y ciudadanos de la ciudad norteña de Hai Phong aplaudieron la elaboración cuidadosa, seria y objetiva del borrador del Informe Político, que contiene análisis profundos y novedades importantes, destacando el concepto de “economía del patrimonio”.

Trinh Ngoc Anh, secretaria del Comité partidista de la comuna de Dai Son, ciudad de Hai Phong (izquierda), conversa con una periodista de la VNA (Foto: VNA)

Desarrollo de la economía del patrimonio basado en la comunidad

Según Trinh Ngoc Anh, secretaria del Comité partidista de la comuna de Dai Son, la economía del patrimonio es un enfoque estratégico que armoniza conservación y desarrollo, convirtiendo el patrimonio cultural e histórico en un recurso endógeno importante para la comunidad.

La comuna de Dai Son posee un sistema diverso de patrimonios, que incluye templos, santuarios, pagodas, construcciones militares, inscripciones antiguas y tradiciones religiosas como el culto a la Madre, vinculadas a festivales tradicionales que atraen a miles de visitantes cada año. Si se planifica y gestiona correctamente, estos patrimonios pueden convertirse en productos turísticos experienciales y actividades educativas, generando medios de vida sostenibles para la comunidad.

Para implementarlo efectivamente, propuso integrar el patrimonio en la planificación local, desarrollar modelos económicos basados en la comunidad, fomentar la participación ciudadana en la gestión, restauración y explotación de los valores patrimoniales. Asimismo, se requiere un mecanismo de apoyo específico que incluya inversión en infraestructura, formación de personal, promoción y conexión de mercados, y la aplicación de tecnología digital.

Según Ngoc Anh, la economía del patrimonio preserva la identidad cultural y, al mismo tiempo, genera medios de vida duraderos, mejorando la vida cultural y espiritual de la población, contribuyendo al desarrollo sostenible de la localidad y del país.

Tran Quang Tuan, secretario del Comité partidista del barrio de Kien An, señala que aunque la economía del patrimonio es todavía nueva en Vietnam, en muchos países desarrollados se considera una estrategia que preserva la identidad y constituye un recurso clave para el desarrollo económico sostenible.

Kien An cuenta actualmente con nueve patrimonios, cuatro festivales anuales, recursos potenciales para el turismo local. El barrio continuará promoviendo la conservación de los valores culturales e históricos junto con el desarrollo económico.

Potenciar la función de las infraestructuras culturales

Quang Tuan enfatiza la importancia de construir infraestructuras culturales y organizar actividades flexibles, centradas en la comunidad, y desarrollar la industria y los servicios culturales.

Kien An cuenta con un centro de servicios públicos, una biblioteca y 19 de 43 unidades vecinales con casas culturales. Sin embargo, el espacio disponible es limitado; se deben concentrar recursos en la inversión, crear mecanismos de apoyo para equipamiento, organizar actividades culturales, artísticas y deportivas regularmente.

Asimismo, se propone movilizar la participación social, incentivar a empresas y ciudadanos a invertir en cultura, mejorar la eficiencia de las infraestructuras culturales, desarrollar clubes, festivales, concursos artísticos y deportivos, permitiendo la participación ciudadana en la creación, preservación y promoción del valor cultural local.

Además, se requiere capacitar al personal responsable, emitir regulaciones sobre inversión y uso, y garantizar apoyo mensual a los gestores para explotar eficazmente estas infraestructuras culturales./.