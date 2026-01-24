XIV Congreso del Partido define diplomacia multilateral como orientación estratégica de Vietnam

Al referirse a las nuevas orientaciones en la política exterior, el embajador señaló que las directrices adoptadas por el Congreso reflejan tanto la continuidad como la renovación de la diplomacia vietnamita.



El embajador Do Hung Viet, representante permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas. Foto: VNA

Según explicó, Vietnam continuará manteniendo su política de paz, soberanía, independencia y autodeterminación, así como sus esfuerzos por promover la paz, la seguridad y la cooperación para el desarrollo. Asimismo, seguirá impulsando la diversificación y multilateralización de las relaciones exteriores, con el objetivo de ser un amigo, un socio confiable y un miembro responsable de la comunidad internacional.



En cuanto a los nuevos avances, destacó que, por primera vez, el Congreso situó la diplomacia y la integración internacional al mismo nivel que la defensa y la seguridad nacionales, considerándolas tareas fundamentales y permanentes del Partido y de todo el sistema político.



Esta decisión, afirmó, refleja el reconocimiento del papel vital de la diplomacia en el mantenimiento de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible del país.

Según explicó, Vietnam continuará manteniendo su política de paz, soberanía, independencia y autodeterminación, así como sus esfuerzos por promover la paz, la seguridad y la cooperación para el desarrollo. Asimismo, seguirá impulsando la diversificación y multilateralización de las relaciones exteriores, con el objetivo de ser un amigo, un socio confiable y un miembro responsable de la comunidad internacional.En cuanto a los nuevos avances, destacó que, por primera vez, el Congreso situó la diplomacia y la integración internacional al mismo nivel que la defensa y la seguridad nacionales, considerándolas tareas fundamentales y permanentes del Partido y de todo el sistema político.Esta decisión, afirmó, refleja el reconocimiento del papel vital de la diplomacia en el mantenimiento de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible del país.

El embajador Do Hung Viet, representante permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas, en la entrevista con la VNA. Foto: VNA



Durante el proceso de preparación y desarrollo del Congreso, se llevaron a cabo debates profundos sobre esta cuestión, basados en la revisión de experiencias históricas, especialmente en el ámbito de la defensa nacional, la reunificación y el proceso de renovación (Doi Moi) en las últimas cuatro décadas.



Asimismo, se evaluaron de manera integral las tendencias globales y regionales, así como las oportunidades y desafíos que enfrentará Vietnam en los próximos cinco a diez años. En este contexto, la diplomacia y la integración internacional fueron reconocidas como instrumentos clave para alcanzar los objetivos nacionales hacia 2030 y la visión hasta 2045.



El embajador subrayó que esta orientación permitirá garantizar mayores recursos, inversiones y coordinación entre los distintos niveles del sistema político, desde el nivel local hasta el central, facilitando así el aprovechamiento de las oportunidades internacionales y la respuesta eficaz a los desafíos globales.



En relación con las prioridades en los foros multilaterales, señaló que Vietnam considera que los desafíos actuales, como el cambio climático, las pandemias, la globalización o la proliferación de armas de destrucción masiva, solo pueden abordarse mediante la cooperación internacional.



Por ello, Vietnam ha definido la cooperación multilateral como una orientación estratégica, con las Naciones Unidas en un papel central.

En los próximos años, Vietnam se centrará en importantes eventos de alto nivel en esta mayor organización mundial, como la conferencia sobre enfermedades no transmisibles, la Cumbre del Agua y los debates sobre inteligencia artificial y desarrollo científico-tecnológico.



Además, el país seguirá postulándose para integrar órganos clave de las Naciones Unidas. Actualmente, Vietnam inició su segundo mandato consecutivo como miembro del Consejo de Derechos Humanos para el período 2026–2028 y aspira a incorporarse al Consejo de Seguridad, al Consejo Económico y Social y a otros organismos importantes.



A través de esta participación, Vietnam busca contribuir de manera más efectiva a la definición de prioridades y soluciones frente a los desafíos globales.



En el futuro inmediato, Vietnam también asumirá la presidencia de la Conferencia de Revisión del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), prevista para finales de abril, y se compromete a trabajar para que el evento logre resultados concretos y sustantivos./.