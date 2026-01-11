XIV Congreso del Partido Comunista refuerza posición de Vietnam en escenario internacional

Antoine Pouillieute, exembajador de Francia en Vietnam (2001–2004). Foto: VNA

El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam se celebra en un contexto internacional y regional marcado por fuertes turbulencias, y se espera que marque las grandes orientaciones estratégicas del país para consolidar su posición como nación emergente y reforzar su rol estabilizador en el Sudeste Asiático.

En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en París, Antoine Pouillieute, exembajador de Francia en la nación indochina (2001–2004), destacó que Vietnam ha sido reconocido internacionalmente por su éxito en el desarrollo económico y social, con resultados visibles tanto en los indicadores económicos como en la percepción de su propia sociedad.

Según Pouillieute, Vietnam enfrenta dos grandes retos: la transición de la globalización hacia la regionalización del comercio internacional, y el regreso de grandes potencias que endurecen las relaciones internacionales. Ante esto, el país necesita adaptarse rápidamente y asumir un papel activo dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El exembajador consideró que el XIV Congreso debe definir directrices fundamentales orientadas a mejorar la eficiencia administrativa, simplificar la estructura gubernamental, aumentar la competitividad económica y, al mismo tiempo, invertir en el capital humano, fortalecer la cohesión social y promover la rendición de cuentas.

En el plano internacional, Pouillieute subrayó la importancia de reafirmar la integridad territorial de Vietnam en tierra, mar y aire, así como de liderar la transición ecológica y energética frente al cambio climático.

En materia de relaciones bilaterales, destacó que la cooperación con Francia debe centrarse en la inversión en recursos humanos y en la ciencia y la tecnología, consolidando los vínculos entre ambos pueblos.

“Si el XIV Congreso impulsa la profesionalización, la eficiencia administrativa, la cohesión social y un desarrollo sostenible, marcará un hito en la próxima etapa del desarrollo de Vietnam”, concluyó Pouillieute./.

