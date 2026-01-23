XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam: Un paso clave para la paz, estabilidad y cooperación regional

La vicepresidenta del Partido Popular de Camboya (CPP) y asesora principal del Rey de Camboya, Samdech Kittisangha Bundit Men Sam An, destacó la relevancia estratégica del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), el cual no solo es crucial para el desarrollo del país, sino también para la paz, la estabilidad y la cooperación de toda la región.

La vicepresidenta del Partido Popular de Camboya (CPP) y asesora principal del Rey de Camboya, Samdech Kittisangha Bundit Men Sam An, concede una entrevista a la VNA sobre el XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam. Foto: VNA

En una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Phnom Penh, Men Sam An extendió sus felicitaciones al Congreso y expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del PCV, el país continuará avanzando y consolidando su posición internacional.

Elogió la visión estratégica del Partido Comunista de Vietnam, que ha permitido a la nación alcanzar importantes logros en desarrollo económico y social, reducción de la pobreza y mejora de las condiciones de vida de la población.

También resaltó los esfuerzos de Vietnam en la construcción de un Estado socialista de derecho, en el fortalecimiento de la unidad nacional y en el mantenimiento de la estabilidad política y social.

En particular, subrayó el rol del Partido en la protección de la soberanía y la integridad territorial de Vietnam, así como en la promoción de relaciones internacionales basadas en la paz, la cooperación y la responsabilidad.

La vicepresidenta del CPP significó que, en un contexto de incertidumbre global y regional, la presentación de las nuevas políticas de desarrollo en el XIV Congreso contribuirá significativamente a reforzar la estabilidad política, promover el desarrollo sostenible y fomentar una cultura de paz y cooperación, especialmente en el marco de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

En cuanto a las relaciones bilaterales entre Vietnam y Camboya, Men Sam An remarcó que el Congreso XIV tiene un valor especial porque reafirma el compromiso de Vietnam con el fortalecimiento de los lazos de amistad tradicional y cooperación a largo plazo con Camboya, basados en su historia compartida de lucha por la paz.

Recalcó su esperanza de que el Congreso defina orientaciones claras para fortalecer la confianza política y promover más intercambios entre los dos partidos, así como en áreas clave como la política, seguridad, economía, cultura, educación y desarrollo de recursos humanos.

Además, Men Sam An puntualizó que la sólida relación entre el Partido Comunista de Vietnam y el CPP juega un papel fundamental para asegurar la estabilidad política y el desarrollo sostenible de ambos países.

En este sentido, subrayó que esta cooperación no solo beneficia a Vietnam y Camboya, sino que también contribuye a la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región.

Citó las palabras de Samdech Techo Hun Sen, presidente del CPP, quien reiteró la importancia de las relaciones bilaterales, no solo para la lucha por la liberación nacional, sino también para la construcción de países fuertes y prósperos.

Men Sam An sostuvo su confianza en que, bajo el liderazgo de ambos partidos, las relaciones entre Camboya y Vietnam continuarán fortaleciéndose, con el fin de contribuir a la estabilidad y prosperidad regional.

La vicepresidenta del CPP transmitió sus felicitaciones al XIV Congreso, mostrando su plena confianza en que Vietnam alcanzará sus metas de convertirse en una nación industrializada con medios altos ingresos para 2030 y en un país desarrollado de altos ingresos para 2045.

Manifestó que, con la determinación común del pueblo camboyano, Camboya también avanzará en sus objetivos de desarrollo para 2030 y 2050, consolidando así la cooperación y la prosperidad compartida entre ambos países./.