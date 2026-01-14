XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam suscita interés entre académicos chinos

El profesor Qu Qiang, de la Universidad Minzu de China (Foto: VNA)

El próximo XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) ha despertado un amplio interés entre académicos y expertos chinos, quienes coinciden en que el evento marcará un hito significativo en el proceso de desarrollo del país.



El profesor Qu Qiang, de la Universidad Minzu de China, afirmó que el congreso abrirá una nueva etapa de desarrollo caracterizada por un “avance estratégico”, en la que la ciencia, la tecnología, la innovación y la reforma institucional desempeñarán un papel decisivo.



Según Qu Qiang, tanto en el contexto internacional como regional, la posición de Vietnam en el Sudeste Asiático continúa fortaleciéndose. Con una población de unos 100 millones de habitantes, una estructura demográfica joven y un rápido proceso de urbanización, el país cuenta con bases sólidas para el desarrollo a medio y largo plazo.



Sobre la base de los logros alcanzados entre el XII y el XIII Congreso, Vietnam se ha consolidado como una de las economías de crecimiento más dinámicas de la región, al tiempo que mantiene la estabilidad política y social, profundiza la integración internacional y refuerza de manera constante su competitividad nacional, señaló el académico.



No obstante, advirtió que el actual contexto de desarrollo difiere notablemente de etapas anteriores. La economía mundial atraviesa fluctuaciones complejas, las cadenas globales de suministro enfrentan crecientes disrupciones, la competencia estratégica entre las grandes potencias se intensifica y los conflictos regionales y la inestabilidad geopolítica siguen siendo imprevisibles. En este escenario, Qu Qiang subrayó que Vietnam, como economía emergente relevante y eslabón clave de las cadenas de suministro de la ASEAN, necesita tomar decisiones estratégicas bien calibradas para mantener el impulso del crecimiento y mejorar su calidad.



El profesor destacó que desde el XII Congreso Nacional del Partido, Vietnam ha impulsado de manera sostenida la lucha contra la corrupción, las reformas estructurales y el fortalecimiento de la disciplina, enviando un mensaje claro de que la reforma debe ir acompañada de estabilidad. Mantener la orientación política, el rumbo del desarrollo y la unidad ideológica sigue siendo, afirmó, una condición esencial para el éxito de las reformas.



Asimismo, Qu Qiang recalcó que, en las nuevas circunstancias, los países deben priorizar la cooperación por encima de la competencia, centrarse en ámbitos clave como la alta tecnología, la inteligencia artificial, la energía, la construcción de mercados regionales y la conectividad de las cadenas de suministro, contribuyendo así a la paz, la estabilidad y el desarrollo compartido en Asia Oriental.



En este sentido, sostuvo que el XIV Congreso Nacional del Partido reviste una importancia especial, ya que definirá la estrategia de desarrollo de Vietnam para los próximos años, con implicaciones no solo para el país, sino también para la región y el mundo.



Otros expertos y académicos chinos también han expresado valoraciones positivas o neutrales, destacando la continuidad y la estabilidad del panorama político vietnamita, así como las perspectivas de cooperación entre Vietnam y China en la nueva etapa.



Por su parte Cheng Hanping, de la Universidad Tecnológica de Zhejiang, señaló que tras el XIV Congreso del PCV, Vietnam probablemente mantendrá una política exterior flexible y multilateral, equilibrando sus relaciones tanto con Estados Unidos como con China.



Los medios de comunicación chinos han citado fuentes oficiales vietnamitas para ofrecer información básica sobre los preparativos de personal y el calendario previsto del congreso, mientras que diversas plataformas digitales han informado sobre su escala y las principales figuras involucradas.



En redes sociales chinas como Weibo y WeChat, el XIV Congreso Nacional del PCV también ha generado un notable debate, centrado principalmente en las reformas institucionales emprendidas por Vietnam antes del evento.



Cabe destacar que numerosos internautas chinos han manifestado sorpresa y admiración por las reformas administrativas a gran escala implementadas por Vietnam en 2025 como preparación para el congreso, en particular las iniciativas destinadas a racionalizar el aparato organizativo del sistema político, consideradas un aporte relevante a la lucha contra la corrupción y la reducción de la burocracia.



En general, la opinión pública china en línea previa al XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam refleja perspectivas diversas, pero con un consenso significativo. La mayoría de las valoraciones elogian los esfuerzos de reforma y reestructuración interna de Hanoi, interpretándolos como señales de un país vecino que avanza con fuerza, y expresan expectativas de que Vietnam continúe manteniendo la estabilidad política y económica tras la magna cita./.