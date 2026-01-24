XIV Congreso del Partido abre nueva etapa de desarrollo para Vietnam, afirma académico ruso

El profesor y doctor Gheorghi Toloraia, director del Centro de Estrategia Rusa en Asia del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de Rusia, afirmó que el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam marca el inicio de una nueva era: la era del ascenso de la nación vietnamita.

El profesor y doctor Gheorghi Toloraia, director del Centro de Estrategia Rusa en Asia del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de Rusia. Fuente: VNA

En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Moscú, tras la exitosa conclusión de la magna cita partidista, Toloraia comentó que esta nueva etapa elevará a Vietnam a un nivel cualitativo superior, y el XIV Congreso representa un punto de inflexión estratégico en la transición del país desde el modelo de “fábrica del mundo” hacia el objetivo de convertirse en una potencia de alta tecnología, con una calidad de desarrollo más avanzada.

Al evaluar el contexto del Congreso, el experto subrayó que este tuvo lugar en medio de numerosos desafíos tanto internos como externos, incluidos desastres naturales, epidemias, amenazas a la seguridad tradicional y no tradicional, la intensificación de la competencia estratégica y las interrupciones en las cadenas de suministro globales. En este escenario, destacó como un paso significativo la reorganización y racionalización del aparato administrativo y territorial, reflejo de una firme determinación de renovación.

Al analizar los documentos aprobados en el XIV Congreso, Toloraia señaló que Vietnam ha definido claramente la transición de un modelo de crecimiento extensivo hacia uno intensivo, basado en la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital.

Consideró que un sistema institucional moderno y recursos humanos de alta calidad constituyen pilares fundamentales, mientras que el desarrollo verde y sostenible, la economía circular y la adaptación al cambio climático se convierten en requisitos obligatorios.

Asimismo, destacó la madurez del pensamiento institucional del país, al considerar las instituciones como el “avance decisivo de los avances”, con el fin de evitar la trampa del ingreso medio. La eliminación del mecanismo de “pedir y conceder”, el fortalecimiento de la transparencia y la promoción de un modelo de gobernanza “de abajo hacia arriba” envían una señal clara a los inversionistas nacionales y extranjeros sobre la voluntad de llevar a cabo reformas sustanciales.

El profesor resaltó también la orientación de la “doble transformación”, que combina la economía del conocimiento, la economía digital, la economía verde y la economía circular, reflejando que Vietnam ya no persigue un crecimiento basado en mano de obra barata, sino en productividad, calidad y valor agregado. En este proceso, la transformación digital integral y el desarrollo del gobierno, la economía y la sociedad digitales se identifican como pilares clave.

Desde el punto de vista teórico y práctico, Toloraia subrayó la importancia de armonizar la planificación con los mecanismos de mercado. En este sentido, el sector público continúa desempeñando un papel central en la garantía de la estabilidad macroeconómica, el mantenimiento de los equilibrios fundamentales y la orientación estratégica del desarrollo. Al mismo tiempo, el sector privado es reconocido como uno de los principales motores de la economía, lo que requiere un entorno empresarial favorable, la protección de los derechos de propiedad y la libertad de empresa, así como el fortalecimiento de la competitividad internacional.

En cuanto a la urbanización, la formación de zonas económicas especiales de nueva generación y de centros financieros internacionales, incluida Ciudad Ho Chi Minh, refleja la aspiración de convertir a Vietnam en un centro regional de servicios y logística, vinculando el crecimiento económico con la construcción de una sociedad sana, disciplinada, civilizada, segura y desarrollada.

Respecto a la política exterior, Toloraia consideró que Vietnam mantiene una diplomacia flexible, pero cada vez más proactiva y dinámica en la nueva era.

En cuanto a las relaciones entre Vietnam y Rusia, el experto previó que la cooperación bilateral se ampliará hacia nuevos ámbitos, como la transferencia de tecnología, la participación en proyectos de digitalización y la transición verde, lo que permitirá llevar los vínculos bilaterales más allá del marco tradicional de amistad política, hacia una cooperación más sustancial y sostenible en la nueva era./.