XIV Congreso de PCV abre paso hacia una nueva era de desarrollo

El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) concluyó exitosamente con importantes resultados que abren paso hacia una nueva era de desarrollo nacional, confirmó el doctor Ruvislei González Saez, investigador titular del Centro de Investigación de Política Internacional de Cuba.

En su artículo “Concluye exitoso XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam” publicado en la página web reporteasia.com, el investigador cubano avaluó que el magno evento expresó continuidad y cambios en el liderazgo político del país, con la relección de To Lam como secretario general del PCV.

La dirección política con este congreso ha demostrado estabilidad y continuidad para avanzar en los objetivos propuestos por el PCV en su edición anterior y, además, demuestra que a la par de la fuerte campaña anticorrupción, existe un trabajo hacia los cuadros y dirigentes con el propósito de mantener no solo la estabilidad política, sino también el legado histórico, dijo.

Con el balance de algunas cuestiones teóricas y prácticas sobre la causa de Doi Moi (Renovación) con orientación socialista en Vietnam durante los últimos 40 años, el país demostró que la reforma debe ser continúa e indetenible, en la que va evolucionando por nuevas etapas, destacó.

Desde la teoría a la práctica, las transformaciones vietnamitas han demostrado la existencia y necesidad de la heterogeneidad socioeconómica como un proceso relevante unido al impulso de una economía de mercado con orientación socialista en la que el Estado actúa como palanca reguladora del mecanismo económico, expresó.

Este congreso que reconoció en qué etapa del desarrollo se encuentra el país, se propuso como objetivo convertir a Vietnam para 2030 en una nación en desarrollo con industria moderna e ingresos medios-altos; y materializar la visión de convertirse para 2045 en un Estado desarrollado de ingresos altos, señaló, y agregó que Vietnam aspira al más alto nivel de desarrollo en el año del centenario de la independencia del país, reafirmando no solo los planes y objetivos al corto y mediano plazo, sino también al largo.

Aplaudió los indicadores clave de desarrollo establecidos para el quinquenio 2026 – 2030, teniendo en cuenta una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 10%; un PIB per cápita para 2030 de aproximadamente 8.500 dólares; una proporción de la industria de procesamiento y manufactura de alrededor del 28% del PIB; y una de la economía digital de cerca del 30% del PIB.

El concluido XIV Congreso Nacional del PCV demostró la voluntad de avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo nacional en medio del complejo e inseguro escenario internacional, indicó.

Según González Saez, Vietnam ha manifestado con la celebración de este Congreso la relevancia de la transformación permanente reflejada con la celebración del 40 aniversario de la Renovación, así como del necesario pragmatismo que no solo es visible en la “Diplomacia del bambú”, sino también en los mismos procesos internos./.