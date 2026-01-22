XIII Juegos Paralímpicos de ASEAN: Atletas vietnamitas ganan oros y rompen récords

El atleta Do Thanh Hai ganó su segunda medalla de plata en los 200 m libres masculinos. (Foto: VNA)

Los paratletas vietnamitas continúan mostrando su alto nivel de competencia en los XIII Juegos Paralímpicos de la ASEAN, que se celebran en Tailandia, con el nadador Vo Huynh Anh Khoa y la levantadora de pesas Dang Thi Linh Phuong consiguiendo medallas de oro.



En el segundo día de competiciones, Anh Khoa se coronó campeón por segunda vez al ganar los 100 m espalda masculino en las categorías S7-S8, estableciendo un nuevo récord paralímpico. Esta victoria no solo confirma su destacada actuación en los Juegos, sino que también dio un importante impulso moral a la delegación vietnamita.



El nadador, nacido en 1991, ya había logrado la primera medalla de oro para Vietnam en estos Juegos al ganar los 400 m libre masculino S8, defendiendo con éxito su título con un tiempo de 5 minutos y 26,16 segundos.



Con más de 30 medallas de oro internacionales y participación en nueve ediciones de los Juegos Regionales, Anh Khoa sigue siendo un pilar fundamental del equipo de natación paralímpica de Vietnam, conocido por su consistencia y su determinación inquebrantable.



Por su parte, en halterofilia, Dang Thi Linh Phuong logró otro oro para Vietnam al levantar 97 kg en la categoría femenina, superando a sus rivales de Tailandia, Indonesia y Filipinas.



Este oro marcó el segundo triunfo de Vietnam en halterofilia en estos Juegos, después de la victoria de Le Van Cong. Cada uno de estos logros reflejan la fuerza, la profundidad y el espíritu competitivo del país indochino en los deportes paralímpicos a nivel regional./.