XI Festival Vietnam-Japón atraerá a unos 450.000 visitantes

Pham Dut Diem (derecha), director del Departamento de Asuntos Exteriores de Ciudad Ho Chi Minh, y Ono Masuo, Cónsul General de Japón en Ciudad Ho Chi Minh, en una conferencia de prensa. (Foto: https://tcdulichtphcm.vn/)

El XI Festival Vietnam-Japón, a celebrarse los días 7 y 8 de marzo en Ciudad Ho Chi Minh, se prevé que reciba alrededor de 450.000 visitantes, según se informó en una conferencia de prensa celebrada hoy.



Pham Dut Diem, director del Departamento Municipal de Relaciones Exteriores, subrayó la relevancia del evento, destacando que contribuye a fortalecer y profundizar la sólida relación entre Vietnam y Japón en general, así como entre Ciudad Ho Chi Minh y sus socios japoneses en particular.



Resaltó que el festival adquiere especial significado tras la elevación de los vínculos bilaterales a una Asociación Estratégica Integral para la Paz y la Prosperidad en Asia y el mundo en noviembre de 2023.



En este contexto, la undécima edición del festival tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible y construir conjuntamente un futuro próspero para ambos países, incluidas Ciudad Ho Chi Minh y las localidades japonesas asociadas.



Tras diez ediciones con actividades diversas y prácticas, el evento ha consolidado su papel como plataforma clave para impulsar los intercambios culturales, el comercio, la inversión y el turismo, además de fortalecer la amistad y el entendimiento mutuo, añadió.



El cónsul general de Japón en Ciudad Ho Chi Minh, Ono Masuo, señaló que el festival abarcará una amplia variedad de actividades en los ámbitos cultural, socioeconómico y académico, ofreciendo experiencias atractivas para el público.



Según Ono, las relaciones entre Japón y Vietnam continuarán fortaleciéndose en 2026, y los intercambios pueblo a pueblo constituyen la base para estrechar aún más los lazos bilaterales.



Indicó que numerosas organizaciones japonesas participarán en el evento, incluida una delegación de Hokkaido, que se sumará a actividades de intercambio con los habitantes de la ciudad para reforzar los vínculos interpersonales.



El programa incluirá actividades de intercambio comercial, gastronómico y turístico, promoción de productos de ambos países, espectáculos culturales y artísticos, un seminario sobre tendencias turísticas bilaterales, así como actividades deportivas y encuentros juveniles entre Ciudad Ho Chi Minh y Japón.



El comité organizador adelantó que esta edición incorporará varios estrenos, como un seminario sobre desarrollo de recursos humanos orientado a un futuro sostenible con visión de ciudad olímpica, el evento COS-MIC ASIA en JVF, un concurso de diseño de ao dai (traje tradicional) y un taller de diseño de kimonos, además de presentaciones de música cortesana tradicional de Vietnam y Japón.



Se espera que el espacio de intercambio y promoción comercial, gastronómica, cultural y turística sea el más amplio hasta la fecha, con más de 300 stands gestionados por empresas de ambos países. El programa artístico promete actuaciones dinámicas y juveniles de reconocidos artistas vietnamitas como Dong Nhi, B Ray y Captain Boy, junto con la banda japonesa Psychic Fever de Exile Tribe.



La décima edición, celebrada bajo el lema “Juntos de la mano: hacia el futuro”, registró una participación entusiasta y atrajo a más de 430.000 visitantes./.