WWF aporta 40 mil USD para ayudar a Da Nang a recuperarse de desastres naturales

Da Nang, Vietnam (VNA) – El jefe de la División de Oficinas Nacionales del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF en inglés), Martin Kabaluapa Kapinga, entregó una donación simbólica de 40.000 dólares para apoyar los esfuerzos de recuperación de la ciudad vietnamita de Da Nang tras las fuertes lluvias y el paso del tifón Kalmaegi.

Martin Kabaluapa Kapinga (izq.), jefe de la División de Oficinas Nacionales del WWF, entrega una donación simbólica a Nguyen Thi Anh Thi, vicepresidenta del Comité Popular de Da Nang, para apoyar los esfuerzos de recuperación de la ciudad central tras las fuertes lluvias y el paso del tifón Kalmaegi (Foto: VNA)





Durante una reunión con la vicepresidenta del Comité Popular de Da Nang, Nguyen Thi Anh Thi, el 12 de noviembre, el funcionario expresó sus condolencias por las pérdidas ocasionadas por las recientes tormentas e inundaciones que afectaron a la población y a las autoridades de la ciudad.



Felicitó además a Da Nang por la reciente fusión de la antigua provincia de Quang Nam y Da Nang en la nueva ciudad de Da Nang, calificándola como una oportunidad para ampliar la cooperación entre el WWF y la localidad en los ámbitos de la conservación y el desarrollo sostenible.



La delegación del WWF elogió los esfuerzos de las autoridades y habitantes de la ciudad en la protección del medio ambiente y la conservación de la naturaleza durante los últimos años, afirmando que esta urbe central se ha convertido en un modelo ejemplar de armonización entre el desarrollo urbano y la preservación natural.



Por su parte, Anh Thi expresó su agradecimiento al WWF por su preocupación, apoyo y reconocimiento a los esfuerzos continuos de Da Nang en materia de conservación ambiental y de la naturaleza.



Señaló que el WWF colabora actualmente con el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la ciudad en la ejecución de un proyecto de restauración forestal y desarrollo de medios de vida en la antigua zona de Quang Nam, con una financiación total superior a 8,1 millones de dólares. El WWF también tiene previsto patrocinar varios nuevos programas y proyectos en un futuro próximo.



Llamó al WWF para que continúe acompañando y apoyando a Da Nang en la formulación de su estrategia y plan de acción sobre biodiversidad, el perfeccionamiento de los mecanismos financieros para la conservación, la gestión de sitios de patrimonio natural y humedales, el fortalecimiento de la comunicación y la educación pública, así como la aplicación de la ciencia y la tecnología en la protección ambiental.



Previamente, la delegación del WWF realizó una inspección de campo en la península de Son Tra y constató que la población de langures de patas rojas (Pygathrix nemaeus) en la zona se mantiene estable./.