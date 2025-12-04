VNA y Xinhua profundizan relación de cooperación tradicional

Beijing (VNA)- La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) y la Agencia de Noticias Xinhua de China han mantenido una colaboración estrecha a lo largo de los años, y se comprometen a continuar innovando y transformando sus métodos de cooperación para responder a las exigencias del desarrollo en la era digital.

La directora general de la VNA, Vu Viet Trang, y su homólogo de Xinhua, Fu Hua. (Foto: VNA)

Este compromiso quedó reafirmado en las conversaciones celebradas el 3 de diciembre en China entre la directora general de la VNA, Vu Viet Trang, y su homólogo de Xinhua, Fu Hua, en el marco de la 57.ª reunión de la Junta Ejecutiva de la Organización de Agencias de Noticias de Asia y el Pacífico (OANA), que tuvo lugar en la provincia china de Hainan del 2 al 4 de diciembre.

Los líderes de ambas agencias evaluaron positivamente los resultados del Acuerdo de cooperación profesional firmado recientemente en el marco de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a China en agosto de 2024.

Según dicho acuerdo, ambas agencias acordaron incrementar el intercambio de información, organizar actividades profesionales conjuntas y brindar apoyo a los corresponsales residentes de cada agencia.

En particular, con motivo del 75.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y China y el "Año de Intercambio Cultural Vietnam-China", las dos agencias han coordinado la organización de eventos destacados, incluida una exposición sobre la relación de amistad entre ambas naciones, en ocasión de la visita del secretario general del Partido Comunista de China y presidente del país, Xi Jinping, a Vietnam en abril de 2025.

Tanto la VNA como Xinhua están atravesando un proceso de transformación significativo para adaptarse a las nuevas tendencias de desarrollo. Ambas agencias reconocen la importancia de la tecnología en su supervivencia y crecimiento.

Viet Trang propuso enviar una delegación técnica de la VNA a Xinhua para conocer de cerca la investigación y aplicación de tecnologías modernas, así como el proceso de digitalización del medio de comunicación, una de las agencias líderes en la implementación de tecnologías en la región y a nivel mundial.

Fu Hua estuvo de acuerdo con esta propuesta y se mostró dispuesto a compartir las experiencias de Xinhua en los más de 200 proyectos exitosos que ha llevado a cabo en el ámbito de la tecnología de la información y la comunicación.

Ambas agencias acordaron continuar ampliando su cooperación integral en diversas áreas, especialmente en lo que respecta a la difusión de información sobre la asociación estratégica integral entre Vietnam y China.

Al término de las conversaciones, Fu Hua invitó a Viet Trang a asistir a la Cumbre Mundial de Medios de Comunicación con motivo del 95.º aniversario de la fundación de Xinhua en 2026 en Beijing. La Directora General de la VNA agradeció la invitación y expresó su compromiso de hacer todo lo posible para asistir a este evento importante./.