VNA y TASS refuerzan cooperación en nueva etapa

Beijing (VNA)- La directora general de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Vu Viet Trang, y su homólogo de la Agencia rusa de Noticias TASS, Andrey Kondrashov, intercambiaron hoy en Hainan, China, las directrices específicas de cooperación, con el objetivo de mejorar la efectividad de la comunicación.

La reunión se efectuó el marco de su participación en la 57ª Reunión del Comité Ejecutivo de la Organización de Agencias de Noticias de Asia y el Pacífico (OANA) en la provincia de Hainan.



Durante el encuentro, los líderes de ambas agencias evaluaron la implementación del Acuerdo de cooperación profesional entre VNA y TASS en los últimos tiempos, que incluye el intercambio de información, el apoyo a los corresponsales residentes y el intercambio de delegaciones de periodistas. Este acuerdo ha dado resultados positivos, ayudando a ambas agencias a cumplir con sus misiones como agencias de noticias nacionales en sus respectivos países.



Ambas partes acordaron aumentar la explotación de las bases de datos de información, especialmente en cuanto a los archivos fotográficos de ambas agencias; mejorar la efectividad de las actividades de intercambio de delegaciones; y proceder con la firma de un nuevo Acuerdo de cooperación profesional que se ajuste al desarrollo dinámico de los medios digitales en la actualidad.

Viet Trang y Andrey Kondrashov también abordaron cuestiones relacionadas con las soluciones para hacer frente a los desafíos que enfrentan los periodistas en la lucha contra las noticias falsas y los riesgos para la seguridad de los reporteros que trabajan en zonas de conflicto o en áreas afectadas por desastres naturales.



En cuanto a la cooperación multilateral, ambas agencias se comprometieron a trabajar eficazmente dentro del marco de la cooperación de la OANA./.