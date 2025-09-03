VNA - un puente confiable de información en la cooperación internacional

Argel (VNA) – La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) juega un papel clave como puente de información oficial y confiable, tanto para los medios como para el pueblo argelino, sobre la situación en Vietnam y en Asia.



Así lo afirmó Bounnah Liazid, subdirector general de la Agencia de Prensa Argelina (APS), en una entrevista concedida al corresponsal de la VNA en Argel, con motivo del 80.º aniversario del Día Nacional de la República Socialista de Vietnam (2 de septiembre de 1945) y del 80.º aniversario de la fundación de la VNA (15 de septiembre de 1945).



Bounnah destacó que la APS valora profundamente la cooperación con la VNA, que abarca desde el intercambio de delegaciones y programas de formación hasta el compartir experiencias y contenidos informativos.



Señaló como un hito especial en la relación entre ambas agencias el accidente aéreo de 1974, en el que perdieron la vida varios periodistas vietnamitas y argelinos mientras cumplían con su labor. En honor a ellos, la APS levantó un monumento cerca de su sede, como símbolo de la sólida amistad entre los dos pueblos.



Los visitantes aprenden y experimentan en el stand de VNA. (Foto ilustrativa: VNA)



Sobre la relevancia de esta colaboración, el subdirector general señaló que el trabajo conjunto entre ambas agencias ha sido esencial para asegurar un flujo informativo oficial y objetivo, especialmente en momentos delicados. Según indicó, la APS ofrece a sus colegas vietnamitas información veraz sobre Argelia, su gobierno y el contexto africano; al mismo tiempo, considera a la VNA una fuente fiable de información sobre Vietnam y la región de Asia. En muchos casos, esta alianza ha permitido a ambas partes contrarrestar y desmentir noticias falsas.

Frente al proceso de transformación digital, la APS está acelerando la modernización de sus operaciones, desde la edición de contenidos hasta el desarrollo de una plataforma multimedia. Actualmente, publica noticias en línea en árabe y tamazight, y se está preparando para ofrecer contenidos en otros cinco idiomas populares: inglés, francés, ruso, chino y español.



Bounnah aseguró que la APS cuenta con una base sólida para colaborar con la VNA en la creación de productos periodísticos modernos que integren tecnología y valores tradicionales.



Subrayó además que, en un futuro cercano, APS y VNA deben seguir impulsando su cooperación bilateral, reflejando las opiniones y posturas de cada país en los foros internacionales, con el fin de fortalecer la amistad y los valores compartidos.



También recalcó que las agencias nacionales como la APS y la VNA deben seguir desempeñando su papel como “canales externos especiales”, ofreciendo información veraz y contribuyendo a proteger los intereses nacionales a través de contenidos periodísticos oficiales.



Al finalizar la entrevista, el subdirector general de APS expresó su deseo de que la cooperación entre ambas agencias continúe fortaleciéndose, especialmente ante los nuevos desafíos que enfrenta el periodismo en el mundo actual./.