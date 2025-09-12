VNA reafirma su prestigio como agencia nacional de noticias

Tokio (VNA) – El presidente de Kyodo News, Toshimitsu Sawai, elogió los logros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en su papel como agencia oficial de prensa de Vietnam, destacando su capacidad para difundir, durante ocho décadas, informaciones precisas y fiables.



El presidente de Kyodo News, Toshimitsu Sawai. Fuente: www.kyodonews.net



En declaraciones a corresponsal de la VNA en Tokio, afirmó que la agencia se ha consolidado como un actor central en el panorama mediático vietnamita, con artículos y reportajes ampliamente reproducidos por numerosos medios nacionales.



Según Sawai, la VNA desempeña un papel importante en la difusión internacional de noticias sobre el desarrollo social de Vietnam. La oficina de Kyodo News en Hanoi sigue de cerca su producción y cita regularmente sus despachos.



En cuanto a su lugar dentro de las redes mediáticas regionales e internacionales, subrayó que la VNA es considerada la fuente más confiable sobre Vietnam. Asimismo, valoró su capacidad de adaptación a las rápidas transformaciones del sector, en particular mediante la aplicación de inteligencia artificial y tecnologías avanzadas en su labor editorial.



Respecto a la cooperación con Kyodo News, precisó que esta ya no se limita al apoyo a los periodistas, sino que ahora se extiende también al ámbito comercial.



Por último, recordó el papel activo de la VNA en la Organización de Agencias de Noticias de Asia-Pacífico (OANA), donde, desde hace 56 años, contribuye a dinamizar las actividades mediante su participación en eventos, el intercambio de experiencias y su excelencia editorial, reconocida con numerosos premios de la OANA en fotografía y reportajes./.