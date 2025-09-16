VNA muestra un sólido desempeño como agencia líder de comunicación externa, destaca académica suiza

Ginebra (VNA) – La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) ha demostrado un desempeño sobresaliente como la principal agencia de comunicación externa del país, al proporcionar de forma constante información oficial sobre Vietnam a la comunidad internacional, afirmó Rachel Isenschmid, secretaria general del Foro Económico Suizo-Vietnamita (SVEF).



Rachel Isenschmid y miembros del Foro Económico Suiza-Vietnam (SVEF). Foto: Anh Hien - VNA



En declaraciones a corresponsales de la VNA en Ginebra, con motivo del 80.º aniversario de la Agencia, Isenschmid subrayó que los contenidos informativos de la VNA no solo son precisos, sino también sistemáticos, destacando los esfuerzos de Vietnam en integración internacional, reforma económica, desarrollo sostenible y su contribución a los desafíos globales.



A lo largo de las décadas, la VNA se ha consolidado como el canal oficial de información del Estado y una agencia nacional de prestigio. Sus reportes, caracterizados por su puntualidad y exactitud, han reflejado fielmente las políticas del Partido y del Estado.



Según diversos observadores, este papel no solo ha ayudado a moldear la opinión pública dentro del país, sino que también ha contribuido a que la comunidad internacional comprenda mejor el proceso de integración y desarrollo de Vietnam, reafirmó la representante del SVEF.



Desde la perspectiva del Foro Económico Suizo - Vietnamita, añadió, la agencia ha sido clave para ampliar las actividades del foro, promoviendo los vínculos económicos, políticos y sociales entre ambos países, así como con la comunidad internacional en general. La VNA, recalcó, ha proyectado con éxito la imagen de un Vietnam dinámico, innovador y cada vez más integrado al mundo, acercándolo a socios y amigos globales.



Afirmó que los reportes y artículos de la VNA representan un canal confiable de comunicación para el SVEF, al ofrecer a socios e inversores internacionales una visión clara del potencial de cooperación con Vietnam. Esta información, señaló, no solo responde a la necesidad de comprender mejor al país, sino que también genera confianza y fortalece las relaciones bilaterales.



Gracias a su red de 30 oficinas en el extranjero, la VNA proporciona una cobertura objetiva y oportuna sobre los acontecimientos locales y regionales, al tiempo que ayuda a difundir una mejor comprensión sobre la política exterior, las estrategias socioeconómicas y los logros del país asiático.



Isenschmid también destacó que la presencia internacional de la VNA va más allá de la comunicación institucional, ya que cumple un rol esencial como puente entre Vietnam y su diáspora. Las actualizaciones regulares de la agencia permiten a los vietnamitas en el extranjero mantenerse informados sobre la actualidad del país, fortaleciendo su vínculo con la patria, su sentido de orgullo nacional y su deseo de contribuir activamente al desarrollo del país.



En particular, valoró la colaboración de la VNA con el SVEF en Suiza y Europa, que ha permitido acercar a la comunidad vietnamita en el exterior a su país de origen y fomentar una participación más activa en iniciativas de cooperación bilateral./.