Hanoi (VNA)- La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) inauguró hoy oficialmente la página web dedicada a las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y los miembros de los Consejos Populares de los niveles para el período 2026-2031, en la dirección: https://baucuquochoi.vn

VNA lanza página web sobre Elecciones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional. (Foto: VNA)



El lanzamiento, efectuado con motivo del 96.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam (3 de febrero de 1930 –2026), contó con la presencia de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Thanh, y representantes de los líderes de los Ministerios, órganos y agencias del Gobierno central.



Al intervenir en el acto, el vicepresidente permanente de la Asociación de Periodistas de Vietnam, Nguyen Duc Loi, elogió y reconoció el esfuerzo de VNA en el desarrollo de páginas especiales de información, destacando particularmente la dedicada a las próximas elecciones.



Esta página reafirma una vez más el papel de la VNA como un medio de comunicación multimedia, proporcionando información que satisface las necesidades de liderazgo del Partido y la gestión del Estado; y al mismo tiempo apoyando a los medios de comunicación y al público, tanto nacional como internacional.

La directora general de VNA, Vu Viet Trang, señaló que el lanzamiento de la página sobre las elecciones es un paso importante para proporcionar información oficial, precisa, oportuna e integral sobre las elecciones legislativas, que tendrán lugar el 15 de marzo de 2026.



La directora general de VNA, Vu Viet Trang, habla en el evento. (Foto: VNA)





La página especial ha sido diseñada con una interfaz amigable para el usuario, proporcionando contenidos sobre las elecciones, que incluyen temas destacados, noticias actuales, materiales históricos y contenidos multimedia como imágenes, videos y gráficos, enfatizó.



También ofrece información sobre las actividades del Consejo Electoral Nacional, los órganos electorales y las reuniones importantes relacionadas con las elecciones.



Disponible en seis idiomas (vietnamita, inglés, francés, español, ruso y chino), esta página especial estará al servicio tanto del público nacional como internacional, facilitando el acceso y la consulta de información relacionada con el proceso electoral.



Con su diseño científico y contenido enriquecido, no solo proporcionará información actualizada, sino que también contribuirá a fortalecer la confianza de la población en el proceso electoral y en la política del país, al tiempo que promoverá la imagen de Vietnam como una nación de paz, estable y en desarrollo./.