VNA lanza nuevo portal sobre transformación digital

Hai Phong, Vietnam (VNA)- La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) lanzó oficialmente hoy la plataforma informativa "Chuyen dong so" (Movimiento digital), accesible en http://chuyendongso.vnanet.vn, con motivo del Festival Nacional de la Prensa 2026.

Acto de lanzamiento del portal (Foto: VNA)





Este nuevo medio busca implementar concretamente la Resolución N.° 57-NQ/TW del Buró Político sobre avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional.



A la ceremonia de lanzamiento asistieron Trinh Van Quyet, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas; y Le Quoc Minh, miembro del Comité Central del Partido, subjefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, presidente-editor del periódico Nhan Dan (Pueblo) y titular de la Asociación de Periodistas de Vietnam; así como numerosos periodistas y representantes de diversos medios de comunicación.



Durante el evento, Vu Viet Trang, miembro del Buró Ejecutivo del Comité del Partido en los órganos partidistas centrales, secretaria del Comité partidista y directora general de la VNA, subjefa de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del PCV, destacó que la Resolución N.º 57-NQ/TW ha abierto nuevos espacios para el desarrollo al convertir la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en motores esenciales de un crecimiento rápido y sostenible.



Según la funcionaria, la misión de la VNA no solo consiste en promover el espíritu de innovación en toda la sociedad, sino también en predicar con el ejemplo mediante la aplicación de nuevas tecnologías y la modernización de sus métodos periodísticos para ofrecer productos mediáticos modernos y útiles al público.



La VNA espera que el nuevo portal se convierta en un puente entre las ideas y la acción, entre el conocimiento y la práctica, y entre la ciencia y la vida cotidiana, comentó.

"Chuyen dong so" es la primera plataforma especializada de la VNA dedicada a la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital. Abarca temas como políticas y estrategias nacionales, inteligencia artificial, innovación y emprendimiento, soberanía digital y de datos, así como experiencias internacionales y figuras clave del sector tecnológico.



Diseñado según un modelo de medios convergentes, el sitio web proporcionará información fiable, multidimensional y exhaustiva sobre ciencia, tecnología, innovación y transformación digital tanto a los medios de comunicación como al público en general.

La directora general de la VNA, Vu Viet Trang, interviene en la cita (Foto: VNA)





El portal pretende convertirse en un espacio abierto para el intercambio de conocimientos, conectando a responsables políticos, científicos, empresas tecnológicas, la comunidad innovadora y la ciudadanía.



Siguiendo de cerca los avances digitales en Vietnam y en todo el mundo, la plataforma cubrirá políticas estratégicas, administración digital, economía digital, sociedad digital, avances científicos y tecnológicos, empresas innovadoras, datos digitales y tendencias futuras./.