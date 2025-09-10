VNA es una fuente confiable de información estratégica regional e internacional, afirma experto

Vientiane (VNA) La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) ha reafirmado su sólida posición como medio de comunicación nacional pionero y una fuente estratégica confiable de la región y el mundo, aseguró el director general de la Agencia de Noticias de Laos (KPL), Vannasin Simmavong.

El director general de la Agencia de Noticias de Laos (KPL), Vannasin Simmavong, en la entrevista. (Fuente: VNA)

En una entrevista concedida a corresponsales de la VNA en Vientiane, con motivo del 80 aniversario de la fundación de la Agencia (15 de septiembre de 1945), Simmavong significó que, en las últimas ocho décadas, la VNA ha sido puntal en el frente ideológico y político, acompañando de manera oportuna la causa revolucionaria de Vietnam.

Desde los primeros días difíciles, el equipo de reporteros y periodistas de la VNA ha estado presente en todos los frentes, informando y filmando con firmeza para transmitir con rapidez el aliento del país, destacó.

Hoy en día, la entidad no solo funciona como un comunicador honesto de la historia nacional, sino también como una fuente confiable de información estratégica, muy apreciada por los amigos de la región y del mundo, remarcó.

Según Simmavong, a lo largo de su desarrollo, la VNA ha desempeñado de manera excelente su tarea de proporcionar información precisa, clara, rápida y continua, contribuyendo a la difusión de las directrices y políticas del Partido y las leyes del Estado, al tiempo que promueve el desarrollo socioeconómico y mejora la imagen y el prestigio de Vietnam en el ámbito internacional.

VNA y KPL mantienen una relación de cooperación estrecha y de largo plazo, lo que demuestra la gran amistad, la relación especial y la cooperación integral entre las dos Partidos, Estados y pueblos, puntualizó.

VNA no solo colabora en la prensa, sino que también es un importante puente informativo entre ambas naciones. Las relaciones de gran amistad, especial solidaridad y cooperación integral entre Laos y Vietnam son un recurso invaluable, un factor decisivo en todas las victorias de la revolución de cada país, reflexionó.

En esa relación, la cooperación entre VNA y KPL es siempre un hermoso símbolo, que contribuye a fortalecer la solidaridad leal y firme entre los pueblos, aseguró.

La VNA ha reflejado con prontitud y claridad la gran amistad, la especial solidaridad y la cooperación integral entre ambos Partidos, Estados y pueblos, desde visitas de alto nivel hasta actividades de intercambio cultural, económico, educativo y de defensa.

Estos son elementos importantes que contribuyen a fortalecer el vínculo bilateral y difunden el mensaje de una relación ejemplar en la región y el mundo.Reconoció además el papel destacado de la VNA en los foros de prensa internacionales, especialmente en la Organización de Agencias de Noticias de Asia y el Pacífico (OANA), explicó.

Después de 80 años de creación y desarrollo, la VNA se ha convertido en una de las principales agencias de noticias y prensa de la región, una fuerza de vanguardia en el frente ideológico y cultural, y un puente de amistad entre Vietnam y amigos de todo el mundo, resaltó.

Los logros de la Agencia no solo son el orgullo de la prensa revolucionaria de Vietnam, sino también un vívido testimonio del poder de la información, la solidaridad y la cooperación internacional, comentó.

En el futuro, con su gloriosa tradición y constantes esfuerzos por innovar, la VNA continuará promoviendo su papel pionero, haciendo importantes contribuciones a la causa de la construcción y el desarrollo nacionales, al tiempo que ayuda a fomentar la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre los Partidos, Estados y pueblos de Vietnam y Laos, como aportes al desarrollo común de la prensa regional, expresó el directivo./.