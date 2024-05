VNA entrega premios artísticos infantiles “El Grillo” 2024

Hanoi (VNA)- La escritora Ly Lan recibió hoy aquí el premio “caballero grillo” en la ceremonia de entrega de los premios artísticos “El Grillo”, un evento anual dedicado a la infancia efectuado por el periódico The Thao & Van Hoa (Cultura & Deportes) de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).



En la ceremonia de entrega de los premios (Fuente:VNA)



Se trata de la quinta edición del evento, en la cual Ly Lan fue homenajeada por una obra de ficción titulada “Una autobiografía de un cerdo” publicada por la Editorial Juventud.



La escritora, nacida en la provincia sureña de Binh Duong en 1957, ha dedicado toda su vida a crear numerosas obras, entre ellas cuentos, poemas, novelas y prosas, y a traducir muchas obras extranjeras para niños. También es traductora de la famosa serie de novelas fantásticas “Harry Potter” al vietnamita.



Este año, el premio “Aspiraciones del grillo” se entregó a un borrador de cómic titulado “Biblioteca misteriosa” de Le Sinh Hung, de 14 años; “Una aventura de De Ut”, una serie de cómics de cuatro volúmenes de LinhRab y publicada por la Editorial Kim Dong; y “Bajo el cielo azul”, un borrador de novela de Lu Mai.

En el evento, la subdirectora general de la VNA Nguyen Thi Su entregó el premio Khat Vong De Men a Le Sinh Hung.



El jurado también premió la serie de libros infantiles de la escritora May, compuesta por “La bonita rebanada de pan” y “Papá Noel y la aventura del nuevo zapatos”, en la colección “Nutrar el alma” de la Editorial Kim Dong.



La edición del concurso en 2024 atrajo el mayor número de candidaturas hasta el momento, con 135 obras, creadas o realizadas entre el 1 de enero de 2023 y el 20 de abril de 2024.



Como parte del acto, también se realizó una exposición de ilustraciones de “Una aventura de De Ut”. El cómic es una adaptación de “Diario de un grillo”, uno de los libros infantiles vietnamitas más conocidos, de To Hoai.



Lanzados en 2020 por el periódico The Thao & Van Hoa de VNA, los premios tienen como objetivo honrar los mejores trabajos hechos por y para niños./.