VNA construye un ecosistema multiplataforma acorde a tendencias globales de periodismo

Hanoi (VNA)- En un contexto donde el periodismo global está experimentando cambios significativos debido a la tecnología y la transformación digital, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) continúa reafirmando su papel de liderazgo en innovación y digitalización.

El área de exhibición presenta la trayectoria de 80 años de la Agencia Vietnamita de Noticias. (Foto: VNA)





Con 80 años de desarrollo (15 de septiembre de 1945 - 2025), la VNA trabaja activamente para construir un ecosistema digital integral, capaz de satisfacer las crecientes demandas del público en la era digital y alinearse con las tendencias periodísticas internacionales.



Liderazgo en la transformación digital



El periódico electrónico VietnamPlus es una de las unidades pioneras en la transformación digital de la VNA, adoptando una estrategia centrada en "el lector como eje principal".



VietnamPlus integra tecnologías modernas en el proceso de producción de información y establece colaboraciones con socios tanto nacionales como internacionales para construir un ecosistema digital integral. El sitio ha implementado tecnologías de recopilación y análisis de datos inteligentes para personalizar la experiencia del lector, mantener su interés y expandir su comunidad leal.



Particularmente, con la estrategia "mobile-first", VietnamPlus ha creado un ecosistema de noticias en plataformas digitales, liderando la tendencia de difundir contenido en altavoces inteligentes e integrando sus servicios en la pantalla de bloqueo de Android.



También ha desarrollado aplicaciones como Zalo y Progressive Web App (PWA), con decenas de miles de descargas. Inversiones en herramientas de análisis como Google Analytics y Marfeel han permitido a la redacción comprender mejor el comportamiento de los lectores y ajustar el contenido.



VietnamPlus también ha incorporado inteligencia artificial (IA) y automatización en su flujo de trabajo, desde la creación de imágenes ilustrativas y gráficos hasta la integración de chatbots y asistentes virtuales. Los productos periodísticos se han renovado con diversas formas de contenido, como long-form, infografías, videográficos, periodismo de datos, realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR), generando una fuerte interacción con los lectores.



Gracias a estos esfuerzos, VietnamPlus ha logrado muchos éxitos y ha recibido elogios del Ministerio de Información y Comunicación en los años 2023 y 2024.



El periodista Tran Tien Duan, editor en jefe de VietnamPlus, afirmó que la estrategia de transformación digital de VietnamPlus es un proyecto a largo plazo. La redacción continuará expandiendo su desarrollo, enfocándose en invertir en productos digitales de alta calidad y en el desarrollo de temas de investigación más profundos. VietnamPlus también planea aumentar sus ingresos a partir de productos de video y audio, al tiempo que personaliza la experiencia del lector para garantizar un crecimiento sostenible en el entorno digital.



Por su parte, el periódico Tin tuc y Dan toc (Noticias y Etnias) de la VNA también está implementando activamente la transformación digital con productos multimedia. El periódico está desarrollando diversas formas de contenido, como Mega stories, podcasts, clips, fotos 360 grados y noticias de televisión, ofreciendo experiencias únicas y atractivas para los lectores.

Construcción de una infraestructura digital avanzada



Para apoyar la transformación digital, la VNA ha centrado sus esfuerzos en construir una infraestructura técnica robusta. El Centro Técnico de la Agencia ha implementado un centro de datos, redes internas de alta velocidad y sistemas satelitales, para producir y distribuir información 24/7.



La infraestructura ha sido mejorada para duplicar la capacidad de procesamiento y almacenamiento, optimizando la velocidad y estabilidad en la transmisión de contenidos.



El centro también aplica IA en la gestión de contenidos, ayudando a las redacciones a optimizar sus procesos de producción y a crear productos periodísticos diversos. La seguridad de la información es igualmente prioritaria, protegiendo los datos y sistemas contra las amenazas cibernéticas.



Además, la VNA ha expandido la distribución de contenidos a través de plataformas como redes sociales, aplicaciones móviles y altavoces inteligentes, lo que facilita el acceso rápido y sencillo a la información para los lectores.



La directora general de la VNA, Vu Viet Trang, comentó que la transformación digital no solo mejora la eficiencia operativa de la VNA, sino que también reafirma su rol como la principal agencia de noticias oficiales de Vietnam, en un contexto de expansión de los medios digitales.



En el futuro, dijo, la VNA continuará impulsando la transformación digital y aplicando tecnologías avanzadas como IA, Big Data y computación en la nube para optimizar los procesos de producción y distribución de noticias.



Con determinación y esfuerzo continuo, la VNA está construyendo paso a paso un ecosistema de información multiplataforma y moderno, alineado con las tendencias del periodismo global, reafirmando su papel fundamental en el flujo de información oficial del país./.