VNA con la misión de llevar la información oficial de Vietnam al mundo

La Habana (VNA) – La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) ha diversificado de manera constante sus plataformas mediáticas para cumplir con su misión de transmitir al mundo la información oficial de Vietnam, afirmó Dilbert Reyes Rodríguez, director en funciones de Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.

Dilbert Reyes Rodríguez, director en funciones de Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (Fuente: VNA)





En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en La Habana, con motivo del 80º aniversario de la fundación de la VNA, Reyes Rodríguez destacó que la creación de la VNA, apenas dos semanas después de que el Presidente Ho Chi Minh proclamara la Declaración de Independencia, como la primera agencia de noticias del país, constituyó un hito de gran significación histórica para la prensa revolucionaria vietnamita.



Subrayó que la VNA ha diversificado sus canales informativos para fortalecer la comunicación externa, con publicaciones como Vietnam News, Le Courrier du Vietnam y VietnamPlus, este último un diario electrónico que ofrece noticias en seis idiomas. Todo ello demuestra la creciente importancia y proyección internacional de la agencia.



Al difundir noticias sobre Vietnam en el plano internacional, las plataformas de la VNA han contribuido a elevar el conocimiento global sobre las orientaciones y políticas del Partido y del Estado, proporcionado información a medios de comunicación extranjeros y satisfecho las necesidades informativas de las comunidades vietnamitas en el exterior.



Según el periodista cubano, la fuerte presencia de la VNA se respalda en su extensa red de corresponsales en todas las provincias y ciudades de Vietnam, así como en decenas de países y territorios del mundo. Combinado con el profesionalismo de sus periodistas y una infraestructura tecnológica moderna, la VNA ha desempeñado eficazmente su papel de salvaguardar la verdad en un entorno noticioso internacional con frecuencia dominado por corporaciones mediáticas monopólicas.



En América Latina, los diversos productos de la VNA –incluidos aquellos que aplican inteligencia artificial (IA) y se distribuyen en formato impreso, digital, dispositivos móviles y redes sociales– han contribuido a contrarrestar las noticias falsas y los comentarios sesgados, en particular los que buscan distorsionar la percepción pública sobre Vietnam y otros países de la región.



En cuanto a la cooperación bilateral, Reyes Rodríguez resaltó que la VNA y Granma pueden encontrar un terreno fértil de cooperación e intercambio. Señaló que ambas partes poseen gran potencial de colaboración, especialmente mediante el intercambio regular de contenidos, de modo que las informaciones de la VNA puedan difundirse en las plataformas de Granma y viceversa, permitiendo a los pueblos de Cuba y Vietnam conocer de primera mano las realidades de cada nación.



Agregó que esta cooperación ampliaría el alcance internacional de ambas agencias y multiplicaría sus audiencias. Con los avances tecnológicos de la VNA, Granma también podría acceder a recursos y herramientas que tiene vedados por causa del bloque económico y la política hostil de Estados Unidos. Esto constituiría un aporte significativo a los esfuerzos de Granma por modernizar su producción de contenidos, ampliar su número de lectores y dar un salto cualitativo, aprovechando la exitosa experiencia de la VNA como un medio de comunicación referente para una sociedad socialista y soberana, concluyó. /.