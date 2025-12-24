VNA ANUNCIA LOS 10 ACONTECIMIENTOS MUNDIALES MÁS DESTACADOS DE 2025

Llegamos al término de un 2025 sumamente movido. Como es tradición, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) presenta un balance de los hechos internacionales que marcaron un antes y un después, recordándonos los momentos que mantuvieron al mundo en vilo y lideraron la conversación global este año.



1. EE.UU. impone aranceles de represalia, aumentando las tensiones comerciales globales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 2 de abril la imposición de aranceles de entre 10% y 49% sobre la mayoría de los productos importados, con el objetivo de proteger la producción nacional. Esta medida alteró el orden comercial mundial, interrumpió las cadenas de suministro y disparó el precio del oro a niveles récord. Las economías se vieron obligadas a ajustar sus políticas para hacer frente a esta situación y promover negociaciones para alcanzar acuerdos comerciales. La guerra arancelaria resultó en una tensión comercial entre EE.UU. y China en su punto más grave desde 2018.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la Casa Blanca, Washington, D.C. Foto: Xinhua/VNA

2. Intensificación del conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya

El conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya se intensificó tras un enfrentamiento militar entre ambos países la mañana del 28 de mayo, afectando gravemente las relaciones bilaterales y la estabilidad regional. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la comunidad internacional impulsaron soluciones diplomáticas, lo que llevó a la firma de un acuerdo de paz, el establecimiento de un mecanismo de patrullaje conjunto y el compromiso de aumentar el diálogo bilateral. Sin embargo, el acuerdo de paz fue violado varias veces, y los expertos advierten sobre su fragilidad debido al historial de conflictos entre ambos países.

Ciudadanos camboyanos evacuados a una zona segura en la provincia de Siem Reap mientras se reanudan los conflictos fronterizos entre el país y Tailandia, el 9 de diciembre de 2025. Foto: Xinhua/VNA

3. El crecimiento económico mundial se estima en un 3.2%

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevén que la economía mundial crezca un 3.2% en 2025, lo que refleja una alta capacidad de adaptación de muchas economías a pesar de la guerra arancelaria global, los conflictos en diversas regiones y el cierre prolongado del Gobierno de EE.UU.

A lo largo del año, las cotizaciones del oro, el precio del petróleo crudo y los mercados de valores experimentaron fuertes fluctaciones. En este escenario, el oro registró diversos récords históricos, alcanzando un máximo de 4.497,55 dólares por onza el pasado 23 de diciembre.

El precio mundial del oro superó los 4 500 dólares por onza durante la sesión bursátil del 23 de diciembre de 2025 en Estados Unidos. (En la foto: Lingotes de oro en una bolsa de Seúl, Corea del Sur. Foto: Yonhap/VNA)

4. Inteligencia artificial - el nuevo frente de la competencia global

La carrera por la inteligencia artificial (IA) se intensificó, con empresas tecnológicas desarrollando modelos de IA de bajo costo y IA generativa, lo que afectó profundamente la estructura, el tamaño y la distribución de la fuerza laboral a nivel mundial. La IA no solo es una tecnología, sino que se ha convertido en un nuevo frente geopolítico donde el poder tecnológico define la ventaja estratégica.

En la Cumbre de IA en París (Francia) en febrero de 2025, 61 países firmaron una declaración conjunta sobre la necesidad de una IA "abierta, inclusiva y ética".

Los logotipos de OpenAI y ChatGPT se muestran en una pantalla en Toulouse, Francia. Foto: AFP/VNA

5. Escalada del conflicto en el Medio Oriente

El conflicto en el Medio Oriente se intensificó, alcanzando su punto máximo con un intercambio de bombardeos entre Israel e Irán que duró 12 días (del 13 al 24 de junio), seguido de ataques aéreos israelíes a Qatar, con tensiones que se extendieron a Líbano y Yemen. Los esfuerzos diplomáticos permitieron que Israel y Hamas lograran un alto el fuego y el intercambio de prisioneros, pero el proceso de paz sigue siendo frágil y vulnerable debido a los cálculos estratégicos y la falta de confianza entre las partes.

Humo se eleva tras los ataques aéreos israelíes en las afueras de Beirut, Líbano, el 25 de noviembre de 2024. Foto: Xinhua/VNA

6. Impulso a los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania

Se promovieron varios esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, incluidos los esfuerzos de EE.UU. y Europa para proponer soluciones pacíficas. El presidente de EE.UU., Donald Trump, mantuvo reuniones separadas con el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pero aún no se logró un acuerdo para iniciar negociaciones directas entre los líderes de Rusia y Ucrania. Mientras tanto, los combates continúan, con nuevas modalidades que causaron grandes pérdidas para ambas partes.

El presidente ruso, Vladimir Putin (izq.), y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky (Foto: Getty)

7. El mundo presencia un año de desastres naturales récord

El cambio climático alcanzó niveles extremos con desastres naturales graves en varias partes del mundo: terremoto en Myanmar; supertifones e inundaciones en varios países asiáticos y del Caribe; incendios forestales en Grecia, Canadá, EE.UU., Australia, entre otros. Los desastres naturales causaron miles de muertes, alteraron la vida de millones de personas y causaron daños económicos por 220 mil millones de USD. En este contexto, la 30.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30) en Brasil no logró un acuerdo sobre la reducción de combustibles fósiles, lo que subraya la necesidad de mayores esfuerzos globales para frenar el calentamiento global.

Las fuerzas de rescate vietnamitas participan en las operaciones de búsqueda tras el terremoto de Myanmar en abril de 2025. (Foto: VNA)

8. Conmemoran los 80 años de la victoria sobre el fascismo

Rusia, China y muchos otros países celebraron el 80.º aniversario de la victoria sobre el fascismo con eventos destacados, como desfiles militares en la Plaza Roja de Moscú y la Plaza Tiananmen de Beijing. El evento recordó la victoria histórica, lograda a través de enormes sacrificios de los pueblos, destacando el papel decisivo del ejército y del pueblo soviético, y transmitió un mensaje fuerte sobre la responsabilidad global de prevenir el extremismo y el resurgimiento del fascismo, hacia un mundo pacífico, estable y sostenible.

Vista del desfile militar por el 80º aniversario de la victoria contra el fascismo en Beijing, China, el 3 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua/VNA

9. ASEAN acepta a Timor Leste como su miembro número 11

El 26 de octubre, Timor Leste se convirtió oficialmente en el miembro número 11 de la ASEAN, un paso importante que reafirma el compromiso de fortalecer la unidad dentro del bloque y expandir el espacio para la cooperación regional. La adhesión de Timor Leste también demuestra el compromiso de la ASEAN de construir una comunidad inclusiva, sin dejar a ningún país del Sudeste Asiático fuera del proceso de desarrollo común. La incorporación de un nuevo miembro también motiva a la ASEAN a coordinarse más eficazmente para abordar los desafíos regionales y globales.

Escena de la firma de la Declaración sobre la Admisión de Timor Oriental a la Asean. (Foto: VNA)

10. Avances en la terapia génica brindan esperanza a pacientes con enfermedades incurables

Médicos en el Reino Unido trataron con éxito el síndrome de Hunter, un trastorno genético raro, en un niño de 3 años utilizando terapia génica avanzada. El Sistema Nacional de Salud de Reino Unido (NHS) adoptó oficialmente la terapia Casgevy, basada en la tecnología de edición genética CRISPR, para tratar a pacientes con enfermedades de la sangre, como la anemia falciforme y la anemia hereditaria debido a mutaciones genéticas.

CRISPR es una tecnología médica innovadora que permite la identificación y reparación precisa de segmentos de ADN defectuosos. (Foto: VNA)

CRISPR es una tecnología médica innovadora que permite localizar y corregir segmentos defectuosos de ADN, abriendo el potencial para tratar enfermedades genéticas, cáncer, VIH y otros trastornos mediante la corrección de genes dentro del cuerpo o reparando células fuera del cuerpo antes de reintroducirlas en el organismo./.