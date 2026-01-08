Hanoi (VNA) - Hanoi fue clasificada recientemente en el segundo lugar entre los 10 destinos asiáticos con la mejor comida callejera, según la revista británica Time Out.

Visitantes internacionales se deleitan con la comida callejera de Hanoi (Fuente: VNA)

La valoración de los turistas internacionales resalta que el atractivo de la gastronomía callejera de la capital vietnamita no se limita solo a sus sabores, sino que también se encuentra en la experiencia que ofrece: el ambiente para disfrutarla, la forma particular de comer y la fusión entre tradición y modernidad que caracteriza sus platillos.

En las pequeñas calles del distrito antiguo de Hoan Kiem, los visitantes pueden disfrutar de platos emblemáticos como el pho (sopa de fideos de arroz con carne de res o pollo), bun cha (fideos de arroz con carne a la brasa), banh mi (bocadillo vietnamita), nem (rollitos fritos) y caracoles hervidos. No solo son una delicia para el paladar, sino que también reflejan el ritmo de vida y el carácter de los habitantes de Hanoi: sencillos, auténticos y creativos.

Rida Belhamri, un visitante marroquí y creador del canal de TikTok "Rida in Vietnam", destacó la simplicidad y sofisticación de los ingredientes utilizados en la comida callejera de Hanoi. Según él, los platillos destacan por su abundante uso de hierbas aromáticas, sabores suaves y ingredientes frescos, con menos grasa, lo que los hace relativamente saludables. "Los caldos aquí son muy sabrosos; es por eso que me encanta especialmente la comida callejera de Hanoi, sobre todo en el casco antiguo", expresó.

Por su parte, Jonty Joseph Jaxx, un turista británico, reiteró la fuerte identidad vietnamita que caracteriza a la comida de Hanoi, algo que lo distingue de cualquier otro destino que haya visitado. Señaló que cada platillo tiene un sabor único, que abarca desde lo salado hasta lo dulce, y aunque algunos muestran influencias extranjeras, han sido adaptados al estilo vietnamita. Cuando elige dónde comer, Jonty busca lugares con buena afluencia de clientes, limpieza, recomendaciones de amigos y precios razonables.

En la misma línea, Sarah Garcia, visitante de Sri Lanka, señaló que siempre observa la cantidad de comensales y la frescura de los ingredientes antes de decidirse a comer. Para muchos turistas, la cantidad de clientes en un establecimiento es un indicador clave de la calidad de la comida.

Además, el espacio donde se disfruta la comida es un aspecto muy valorado. Rida Belhamri comentó que comer en pequeños establecimientos cercanos a la vida cotidiana de los residentes es la manera más auténtica de entender e integrarse a la cultura vietnamita.

Paul Griffin, un turista estadounidense, opinó que las aceras y calles peatonales contribuyen a crear un ambiente vibrante en el casco antiguo, lo que explica por qué tantos visitantes extranjeros desean regresar.

Uno de los platillos que más impresionó a Rida Belhamri fue el banh mi con huevo, que probó en la calle Hang Bac. Un sencillo pero representativo ejemplo de la fusión cultural franco-vietnamita. Según él, este platillo es fácil de comer, accesible y se adapta a los gustos de cada persona.

La comida callejera de Hanoi ha sido, durante mucho tiempo, muy apreciada por los turistas internacionales debido a su diversidad, delicadeza de sabores y el entorno cercano a la vida diaria de los habitantes locales. Sin embargo, en el marco de los esfuerzos de la ciudad por reforzar el orden urbano, garantizar la seguridad vial y proyectar una imagen de capital civilizada y moderna, las actividades gastronómicas espontáneas en las aceras están siendo paulatinamente reorganizadas y reguladas.

Expertos señalan que el desafío no radica solo en la gestión del uso de las aceras, sino en una planificación integral que logre equilibrar el desarrollo económico y turístico con el mantenimiento del orden y la seguridad social.

La creación de espacios gastronómicos concentrados y bien organizados podría permitir preservar los valores distintivos de la comida callejera de Hanoi, al mismo tiempo que se cumplen las exigencias de un desarrollo urbano sostenible, reafirmando así la imagen de la capital vietnamita./.