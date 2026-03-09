Visitantes extranjeros en Vietnam aumentan de manera impresionante

Embajadores de turismo verde del programa de experiencias de turismo agrícola. Foto: VNA

En los primeros dos meses de 2026, Vietnam recibió casi 4,7 millones de visitantes extranjeros, un crecimiento impresionante de 18,1% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según estadísticas de la Autoridad Nacional de Turismo del país indochino.



Los visitantes por vía aérea ocupan la mayor parte con 3,83 millones de personas, equivalente al 81,8% del total, mientras que los que llegan por vía terrestre y marítima representan el 15,8% y el 2,4%, respectivamente.



En febrero de 2026, Vietnam recibió más de 2,2 millones de visitantes extranjeros. Se trata del tercer mes consecutivo en que el número de turistas internacionales superó dos millones, tras alcanzar 2,45 millones de personas en enero de 2026 y 2,02 millones en diciembre de 2025.

La playa de Thuan An, Hue, atrae a visitantes y lugareños. (Foto: VNA)

En cuanto a la estructura del mercado, en los últimos dos meses los turistas procedentes de Asia representaron la mayor proporción, con alrededor de 3,4 millones de llegadas, equivalentes al 73% del total de visitantes internacionales que llegaron a Vietnam, lo que supone un crecimiento de más del 10,2% en comparación con el mismo período de 2025.



Cabe destacar que Corea del Sur ascendió al primer lugar entre los 10 principales mercados emisores de turistas, con alrededor de 971 mil visitantes (un aumento de aproximadamente 10% en comparación con el mismo período de 2025).



Este resultado se atribuyó al atractivo sostenible de los productos turísticos clave de Vietnam como turismo de playa y descanso, turismo de golf, turismo familiar, así como a la ventaja de la conectividad aérea conveniente entre Vietnam y Corea del Sur.



China ocupa el segundo lugar con alrededor de 923 mil turistas (excluido a los taiwaneses que suman 220 mil personas).



Vietnam recibió además 158 mil turistas de la India, un incremento de 71% en comparación con el mismo periodo del año anterior.



En la región del Sudeste Asiático, muchas zonas registran resultados positivos como Filipinas (+72%), Singapur (+35%), Indonesia (+27%) y Malasia (+16,5%), especialmente Camboya con un incremento fuerte del 95,1%.



El mercado europeo también continuó mostrando un crecimiento muy impresionante, con 847 mil visitantes en los dos primeros meses de 2026, lo que representa un aumento del 67,4% en comparación con el mismo período del año anterior.



Entre los principales mercados se registraron buenos niveles de crecimiento, como Reino Unido (+17,1%), Francia (+19,8%) y Alemania (+17,5%). En particular, Rusia continúa siendo el mayor mercado emisor, con 247 mil visitantes (+212,5%).



Las llegadas de visitantes procedentes de otras regiones también registraron un crecimiento positivo. En concreto, el mercado de América mantuvo un crecimiento estable con alrededor de 278 mil visitantes en los dos primeros meses de 2026.



De ellos, con 210 mil llegadas, Estados Unidos continúa figurando entre los 10 principales mercados emisores de turistas hacia Vietnam (con un crecimiento del 6,3%); seguido por Canadá con 50 mil visitantes (+22,9%).



Por su parte, el mercado de Oceanía alcanzó alrededor de 130 mil visitantes, lo que supone un aumento de casi el 15% respecto al mismo período de 2025. Mientras tanto, la región de África registró 12 mil 100 visitantes, con un incremento de más del 32%./.