Visita del premier vietnamita a Argelia promete estrechar la cooperación bilateral

Argel (VNA) - La visita oficial del primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, a Argelia, programada del 18 al 20 de noviembre, se considera un acontecimiento clave que abre nuevas perspectivas para una cooperación más amplia entre ambos países.

Mourad Lamoudi, miembro del Comité Central encargado de relaciones exteriores del Frente de Liberación Nacional (FLN), partido gobernante en Argelia (Fuente: VNA)

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Mourad Lamoudi, miembro del Comité Central encargado de relaciones exteriores del Frente de Liberación Nacional (FLN), partido gobernante en Argelia, destacó que el viaje no solo consolidará la histórica relación de amistad, sino que también impulsará una cooperación más diversa y enriquecedora entre las dos naciones

Subrayó que Argelia tiene grandes expectativas para esta visita y confía plenamente en su éxito.

Las relaciones bilaterales son muy buenas, basadas en el espíritu de solidaridad entre ambos pueblos. Lamoudi recordó que estas relaciones comenzaron con el encuentro entre el FLN y el Partido Comunista de Vietnam (PCV) al margen de la Conferencia Asia-África en Bandung, Indonesia, en 1955, y desde entonces no han dejado de fortalecerse y ampliarse.

En cuanto a la cooperación entre ambos partidos, Lamoudi reiteró que se sustenta en valores compartidos: la lucha del pueblo vietnamita y del pueblo argelino contra el colonialismo.

Asimismo, destacó que se ha acordado un proyecto de protocolo de cooperación, cuya firma se espera en breve.

El secretario general del FLN, AbdelKrim ben Mbarek, sigue de cerca el desarrollo de la relación bilateral y está decidido a reforzar la cooperación en todos los ámbitos, enviando un cordial saludo al PCV y al pueblo vietnamita, indicó./.