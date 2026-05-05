Visita del máximo líder vietnamita a Sri Lanka impulsará los lazos bilaterales

Nueva Deli (VNA) – Sobre la base de una sólida amistad y la complementariedad entre ambas economías, las relaciones entre Vietnam y Sri Lanka se encuentran ante nuevas oportunidades para desarrollarse de manera más profunda, sustancial y a largo plazo.

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La embajadora de Vietnam en Sri Lanka, Trinh Thi Tam (Fuente: VNA)

Así lo afirmó la embajadora de Hanoi en Colombo, Trinh Thi Tam, en una entrevista concedida a reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) antes de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, prevista para los días 7 y 8 de mayo.

Según la embajadora, en más de cinco décadas desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1970, ambos países han fortalecido continuamente su amistad tradicional. Destaca el alto nivel de confianza política y estabilidad, así como el apoyo mutuo en foros internacionales como las Naciones Unidas, la cooperación Sur-Sur y el Foro Regional de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

En el ámbito económico, el comercio bilateral ha mantenido un crecimiento estable, alcanzando entre 300 y 400 millones de USD en los últimos años, con el objetivo de llegar a mil millones en el futuro cercano. La estructura comercial es complementaria, lo que facilita la ampliación de la cooperación en las cadenas de suministro. Asimismo, sectores como agricultura, pesca, educación, cultura, turismo y los intercambios entre pueblos han registrado avances positivos; en 2025, más de 14.000 turistas de Sri Lanka visitaron Vietnam.

No obstante, persisten desafíos como la distancia geográfica, limitaciones logísticas, el reducido tamaño del mercado y el impacto de la economía global. Para superarlos, ambas partes están intensificando el intercambio de delegaciones, promoviendo mecanismos de cooperación, fomentando el comercio y la inversión, y explorando nuevas áreas como la transformación digital, las energías renovables y la economía marítima.

La embajadora subrayó que la visita del máximo líder vietnamita tiene un significado estratégico, al reflejar la importancia que Vietnam concede a Sri Lanka y ofrecer una oportunidad para evaluar integralmente las relaciones bilaterales y definir nuevas orientaciones. En el contexto de profundas transformaciones económicas en ambos países, la visita contribuirá a impulsar la cooperación en comercio, inversión y sectores potenciales como alta tecnología, educación, turismo y logística.

Se espera que esta visita genere un nuevo impulso, promueva la firma de acuerdos concretos y abra nuevas áreas de cooperación, especialmente en economía digital, innovación y transición energética.

De cara al futuro, Vietnam se propone fortalecer los lazos políticos y diplomáticos, aumentar la coordinación en foros internacionales, impulsar la cooperación económica hacia resultados concretos con la meta de mil millones de USD en comercio bilateral, ampliar la inversión y la conectividad de cadenas de suministro. Asimismo, ambas partes buscarán reforzar la cooperación en defensa, seguridad y justicia; desarrollar nuevos ámbitos como la economía digital, verde y logística; y promover los intercambios culturales, educativos y entre pueblos.

Con estas orientaciones, se espera que las relaciones entre Vietnam y Sri Lanka continúen desarrollándose de manera dinámica, contribuyendo a la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región, concluyó la diplomática./.