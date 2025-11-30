Visita del máximo líder partidista profundizará la relación especial Vietnam – Laos

Vientiane (VNA) – La visita de Estado a Laos del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, del 1 al 2 del próximo mes, tiene un significado histórico, fortaleciendo la amistad extraordinaria, la solidaridad especial y la cooperación integral entre los dos países.

El embajador de Hanoi en Vientiane, Nguyen Minh Tam (Fuente: VNA)

Así lo afirmó el embajador de Hanoi en Vientiane, Nguyen Minh Tam, durante una entrevista concedida a reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), en la cual destacó que el viaje de To Lam refleja el respeto, el profundo afecto y el gran apoyo mutuo entre ambos pueblos, y abre nuevas orientaciones de cooperación en la nueva era, coincidiendo con el 50.º aniversario del Día Nacional de Laos, un hito en el desarrollo del país vecino.

De acuerdo con el diplomático, durante la visita, ambas partes intercambiarán información sobre la situación de cada país; además de revisar la cooperación de los últimos cinco años en política, defensa, seguridad, relaciones exteriores, economía, cultura, educación, salud, ciencia y tecnología.

Se fortalecerá la cooperación estratégica en seguridad y desarrollo, y se incrementará la eficiencia de la colaboración a todos los niveles, manteniendo visitas y encuentros de alto nivel, destacó.

Ambos países también promoverán avances estratégicos en economía, comercio, inversión e infraestructura; intensificarán la cooperación en cultura, educación e intercambio popular para profundizar los vínculos entre los pueblos; y firmarán documentos clave que creen un marco legal y nuevas orientaciones de cooperación acordes al desarrollo y los intereses comunes.

Según el embajador, la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores se consideran pilares importantes, asegurando la estabilidad política, el orden social y la protección de la independencia, soberanía e integridad territorial.

Subrayó que, en un contexto internacional complejo, el mantenimiento y fortalecimiento de la relación especial Vietnam – Laos de manera profunda, práctica y eficaz reviste un significado estratégico.

Para desarrollar esta relación especial en la nueva etapa, ambos países deben centrarse en la consolidación de la base política, coordinarse en seguridad y desarrollo sostenible; así cómo expandir la cooperación económica, infraestructura, logística, energías renovables, telecomunicaciones, turismo, cadenas de producción-consumo, innovación y desarrollo verde, recalcó Minh Tam.

Por otro lado, enfatizó la necesidad de priorizar el factor humano y los intercambios populares, educación y formación, conectando a jóvenes, estudiantes y alumnos; y fortalecer la coordinación en foros internacionales, ASEAN y los mecanismos de la Subregión del Mekong.

El Embajador expresó su plena confianza en que, con la tradición de solidaridad especial, la sólida confianza política y la unidad de los pueblos, Vietnam y Laos continuarán caminando juntos, desarrollando la amistad extraordinaria, la solidaridad especial y la cooperación integral, de manera sostenible y duradera./.