Visita del líder de Vietnam a Corea del Norte es un hito importante en nexos bilaterales

Hanoi (VNA)- La próxima visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Corea del Norte, del 9 al 11 de octubre, tiene un significado de suma importancia para definir orientaciones estratégicas a las relaciones bilaterales, aseguró el viceministro de Relaciones Exteriores Nguyen Minh Vu.



En una entrevista concedida a la prensa, Minh Vu compartió el especial significado de la visita, realizada por invitación del secretario general del Partido del Trabajo de Corea y presidente de la Comisión de Asuntos Estatales del país, Kim Jong Un.



Según el diplomático, se trata de la primera vez que To Lam visita Corea del Norte en su calidad de Secretario General, y también es la primera visita de Estado de un líder del Partido Comunista de Vietnam al país de Asia Oriental en 18 años. Además, la visita se realiza en el contexto del 75.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países y el Año de la Amistad Vietnam-Corea del Norte 2025.

El viceministro de Relaciones Exteriores Nguyen Minh Vu. (Foto: VNA)

Esta visita tiene tres objetivos principales. En primer lugar, reafirma el compromiso de Vietnam con los países amigos tradicionales, entre ellos Corea del Norte, uno de los primeros países en establecer relaciones diplomáticas con la nación indochina.

En segundo lugar, crea una oportunidad para que los líderes de ambos países intercambien ideas y acuerden orientaciones estratégicas para promover la cooperación bilateral en áreas como la salud, la cultura, el deporte, la agricultura y los intercambios pueblo a pueblo.

En tercer lugar, a través de esta visita, Vietnam expresa su apoyo a los esfuerzos por la paz y la estabilidad en la península de Corea y en la región.

Minh Vu también subrayó que, sobre la base de las relaciones de amistad tradicional entre los dos países durante los últimos 75 años, la visita del Secretario General será un hito importante, contribuyendo positivamente a mejorar la eficacia de la cooperación bilateral y promoviendo la paz y la estabilidad regional.

Respecto a las relaciones bilaterales en tiempos recientes, el viceministro señaló que, a pesar de las dificultades derivadas de la situación internacional, los vínculos entre los dos países siguen desarrollándose de manera estable, con intercambios y visitas de alto nivel.

Uno de los hitos más destacados fue la visita oficial del presidente Kim Jong Un a Vietnam en marzo de 2019. Los altos dirigentes de los dos países mantienen contacto en formas flexibles, como el envío de cartas y telegramas durante eventos importantes de cada país, fortaleciendo así la amistad y la confianza política entre las dos partes.

Además, ambos países han firmado varios acuerdos de cooperación en áreas como la cultura, la salud, el transporte aéreo y la inversión. Los intercambios pueblo a pueblo también han sido una parte destacada de las relaciones, con actividades como intercambios de delegaciones artísticas, deportivas y festivales de arte.

Con estos resultados prometedores, Minh Vu confía en que esta visita marcará un nuevo hito en las relaciones Vietnam-Corea del Norte y contribuirá a promover la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo./.