Visita de secretario general To Lam transmite afecto sincero de Vietnam por Finlandia

Hanoi (VNA)- La visita oficial a Finlandia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y su esposa, junto con una delegación de alto nivel, lleva un mensaje del sincero afecto y la alta estima del Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas hacia el país europeo, afirmó la viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam (izq.), se reúne con el presidente finlandés, Alexander Stubb, en septiembre de 2024. Foto: Lam Khanh - VNA

La viceministra vietnamita de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang (Foto: VNA)

En una entrevista concedida a la prensa, la vicecanciller reveló que esta es la primera visita de un líder del Partido Comunista de Vietnam a Finlandia desde que ambos países establecieron relaciones diplomáticas en 1973.



La visita de To Lam, del 20 al 22 de octubre, es una clara demostración de la política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización, diversificación e integración internacional proactiva, cabal y profunda de Vietnam, dijo, y agregó que también es una actividad diplomática crucial para impulsar la implementación de la Resolución N.º 59 sobre la integración internacional en la nueva situación.



Finlandia fue uno de los primeros países nórdicos en reconocer y establecer relaciones diplomáticas con Vietnam. Durante décadas, ha sido un importante socio de ayuda al desarrollo del país asiático, centrándose en áreas como: suministro de agua y drenaje, reducción de la pobreza, respuesta al cambio climático y silvicultura.



Según la funcionaria, la visita es una oportunidad importante para que ambos países revisen los logros de su excelente cooperación y establezcan grandes orientaciones para renovar sus nexos y crear un nuevo impulso para llevar la amistad tradicional y la cooperación multifacética a un nivel superior.



El acontecimiento generará oportunidades para una cooperación integral y más profunda en numerosos sectores, especialmente en áreas de alto potencial como economía digital, verde y circular, ciencia y tecnología, asuntos marítimos, energía renovable y agricultura de alta tecnología, continuó.



Vietnam aprovechará la ocasión para impulsar los lazos con la región nórdica y, al mismo tiempo, promover su papel como puente para conectar a Finlandia con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y a la Unión Europea (UE) con la ASEAN.



Con el tiempo, precisó, la relación Vietnam-Finlandia ha evolucionado de la cooperación para el desarrollo a una de beneficio mutuo. El valor de comercio bilateral ha crecido continuamente, alcanzando los 422,5 millones de dólares en 2024 y superando los 279 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2025.



Actualmente, cerca de 20 instituciones de educación superior vietnamitas cooperan eficazmente con socios finlandeses, y más de 2.500 estudiantes vietnamitas estudian en Finlandia. Los lazos en áreas nuevas como la economía circular, la agricultura de alta tecnología, la transición verde y las energías renovables prometen nuevos marcos de colaboración.



Thu Hang manifestó la esperanza de que la visita contribuya a consolidar y fortalecer las relaciones bilaterales, impulsar los mecanismos de cooperación existentes, orientar nuevos mecanismos de colaboración y profundizar la coordinación sectorial.



Deseó que el viaje del secretario general To Lam abra una nueva fase en la cooperación con Finlandia, brindando muchos resultados positivos en beneficio de los pueblos de ambos países, así como por la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo sostenible en la región y el mundo./.