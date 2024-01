Visita de presidente indonesio a Vietnam impulsa asociación estratégica bilateral

Hanoi (VNA) La visita de Estado a Vietnam -del 11 al 13 del presente mes- del presidente de Indonesia, Joko Widodo, se espera que contribuya a estrechar aún más la asociación estratégica entre los dos países.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y el presidente de Indonesia, Joko Widodo,, en la 42 Cumbre de la ASEAN (Fuente: VNA)

Desde 1990 hasta la fecha, las dos partes han organizado una serie de visitas mutuas a todos los niveles, desde Estado, Gobierno y Asamblea Nacional hasta Ministerios, ramas, empresas y masas populares.



En junio de 2013, con motivo de la visita de Estado del entonces presidente vietnamita Truong Tan Sang a Indonesia, ambas naciones emitieron una Declaración Conjunta estableciendo oficialmente la asociación estratégica, un hito importante en la historia de las relaciones diplomáticas bilaterales.



Desde entonces, la asociación estratégica entre Vietnam e Indonesia se ha desarrollado de manera fuerte, integral y firme.



Más recientemente, durante la visita a Indonesia del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, y su participación en la Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-44) en Yakarta en agosto de 2023, los líderes de los dos países acordaron continuar profundizando las relaciones de amistad tradicionales con alta confianza política, sobre la base sólida construida por los presidentes vietnamita, Ho Chi Minh, e indonesio, Sukarno.



Las dos partes han firmado numerosos acuerdos de cooperación en diferentes sectores, incluido el Programa de Acción para implementar la asociación estratégica en la etapa 2019-2023 y, actualmente, están trabajando por completar pronto un plan similar para el periodo 2024-2028.

Mecanismos de colaboración como el Comité de Cooperación Bilateral a nivel de Ministros de Relaciones Exteriores han celebrado cuatro sesiones, y el Comité Mixto de Cooperación Económica, Científica y Técnica con siete hasta el momento.



Las localidades de los dos países también están fortaleciendo de forma activa la cooperación. Actualmente, ambas naciones tienen cuatro pares de provincias/ciudades hermanas: Yakarta-Hanoi, Ba Ria-Vung Tau - Padang, Hue-Yogyakarta y Soc Trang-Lampung.



En los foros multilaterales, Vietnam e Indonesia siempre mantienen una estrecha coordinación y comparten las mismas opiniones sobre muchos temas de importancia estratégica, asociados con el mantenimiento de la paz, la estabilidad y la seguridad en la región.



Por lo tanto, la estrecha relación entre ambos países no sólo es estratégica para el desarrollo de cada país sino que también contribuye a la paz, la estabilidad y el desarrollo del Sudeste Asiático, en particular, y del Océano Índico-Pacífico, en general.



También, sostienen una estrecha coordinación en los foros regionales e internacionales, especialmente en la ASEAN, las Naciones Unidas y el Movimiento de Países no Alineados, entre otros.



En la ASEAN, Indonesia figura en la actualidad como el tercer socio comercial más grande de Vietnam. El valor de la transacción mercantil bilateral alcanzó 8,2 mil millones de dólares en 2020, 11,5 mil millones de dólares en 2021, 14,1 mil millones de dólares en 2022 y más de 12 mil millones de dólares en el año pasado.



Los dos países apuntan al objetivo de 15 mil millones de dólares por tal concepto para 2028. Con el fin lograr la meta, están tratando de aprovechar efectivamente los potenciales de cooperación, manteniendo el crecimiento del comercio en una dirección más equilibrada.



En cuanto a la inversión, hasta el 20 de diciembre de 2023, Indonesia ha invertido directamente en Vietnam con un capital total de 651,43 millones de dólares con 122 proyectos, ocupando el puesto 30 entre 144 países y territorios con operaciones en el país indochino./.