Visita de líder partidista vietnamita a Laos refuerza cohesión estratégica bilateral

Hanoi (VNA) En el contexto del continuo fortalecimiento de la confianza política y estratégica, la visita de Estado a Laos del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, programada para el 5 de febrero, tiene gran significado.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, en Hanoi en octubre de 2025. (Fuente: VNA)



Se trata del primer viaje al extranjero de To Lam luego del XIV Congreso Nacional del PCV, lo que demuestra la alta consideración y prioridad que el Partido y el Estado vietnamitas otorgan a las relaciones con Laos.



La visita busca profundizar aún más la confianza y los estrechos lazos entre los líderes de alto nivel e impulsar la buena cooperación entre los dos países.



El embajador de Hanoi en Vientiane, Nguyen Minh Tam, subrayó que el viaje también ratifica el firme apoyo de Vietnam a Laos en su proceso de renovación, protección y construcción nacional, contribuyendo a la exitosa implementación de la Resolución del XII Congreso Nacional del Partido Popular Revolucionario y el décimo Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social del país anfitrión.



En los próximos tiempos, los dos Partidos continuarán intercambiando regularmente información sobre políticas, teorías y experiencias en la construcción del Partido y coordinarán estrechamente asuntos estratégicos relacionados con la seguridad, la defensa y el desarrollo socioeconómico de cada país, entre otros aspectos, comunicó.



Sobre esta base, las fuerzas políticas se coordinarán en la formulación de estrategias apropiadas para el desarrollo de cada uno y acordarán soluciones específicas en aras de materializar los contenidos de la cohesión estratégica Vietnam- Laos, afirmó.



En materia de cooperación de economía, comercio, inversión e infraestructura, ambas naciones indochinas se centrarán en lograr un avance que haga de la economía un pilar estratégico acorde con la relación especial bilateral, comentó.



En cuanto a la colaboración sociocultural y local, seguirán mejorando la calidad de la cooperación en materia de educación y formación, desarrollo de recursos humanos e intercambio cultural, especialmente entre las generaciones más jóvenes, a fin de garantizar la herencia sostenible y a largo plazo de los nexos bilaterales entre generaciones, compartió.



Estas direcciones de cooperación, implementadas sobre una base de cohesión estratégica, se convertirán en una fuerza impulsora para fortalecer aún más los lazos entre los dos países, especialmente en la alineación de visiones y objetivos; políticas y estrategias de desarrollo; infraestructura y espacio de progreso y educación, capacitación y desarrollo de recursos humanos, consolidando así la seguridad y el desarrollo sostenible de Vietnam y Laos, remarcó.



Vietnam y Laos establecieron sus relaciones diplomáticas el 5 de septiembre de 1962 y elevaron los nexos bilaterales al nivel de gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral en febrero de 2019.



En los últimos tiempos, las dos partes han implementado activamente y promovido eficazmente los mecanismos de cooperación existentes, especialmente la reunión de alto nivel entre los Partidos, el encuentro entre los Secretarios Generales, la sesión del Comité Intergubernamental Vietnam-Laos presidida por los Primeros Ministros, la cita entre los dos Presidentes de los respectivos Parlamentos y otras actividades importantes de funcionarios de alto rango de ambos Partidos y Estados.



En especial, a través de la visita de Estado a Laos de To Lam en diciembre de 2025, los líderes de los dos países acordaron elevar las relaciones bilaterales al nivel de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica.



Esto afirma una visión compartida, intereses estratégicos entrelazados y una asociación a largo plazo, todos ellos orientados al desarrollo sostenible, la autodeterminación y la prosperidad común de los pueblos.



Según datos oficiales, el valor del intercambio comercial entre ambas naciones alcanzó dos mil 980 millones de dólares en 2025, un aumento interanual de 32,7%. Ambas partes se esfuerzan por aumentar tal cifra a cinco mil millones de dólares en los próximos 2-3 años./.