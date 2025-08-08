Visita de líder partidista vietnamita a Corea del Sur impulsa relación bilateral

Seúl (VNA) La visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Corea del Sur del 10 al 13 de agosto abre nuevas oportunidades estratégicas, no sólo para la relación bilateral, sino también para la promoción de una estructura de cooperación regional equilibrada, estable y sostenible.



Choe Won Gi, director del Centro de Investigación ASEAN-India de la Academia Diplomática Nacional de Corea del Sur en la entrevista. (Fuente: VNA)



Choe Won Gi, director del Centro de Investigación ASEAN-India de la Academia Diplomática Nacional de Corea del Sur (KNDA), enfatizó que Vietnam es un socio clave en la política exterior de su país hacia la Asociación de Nación del Sudeste Asiático (ASEAN), especialmente en el marco de la Iniciativa de Solidaridad entre ese bloque regional y Seúl.



Durante una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en víspera del viaje, reiteró que aunque Corea del Sur recién realizó una transición de poder político, la nueva administración del presidente Lee Jae Myung sigue comprometida con mantener las prioridades estratégicas con la ASEAN, en la que Vietnam desempeña un papel central.



En su opinión, la visita del secretario general To Lam marcará un nuevo paso en el desarrollo de la asociación estratégica integral entre los dos países, centrándose en áreas como la transformación digital, la cadena de suministro, los semiconductores, la energía limpia y la seguridad marítima.



Respecto a la cooperación económica y tecnológica en el contexto de la competencia global, Choe dijo que tanto Vietnam como Corea del Sur enfrentan una necesidad urgente de reformular sus estrategias de cooperación para responder a los cambios en el mundo, incluido el auge de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores y la biotecnología.



Vietnam necesita trabajar con Corea del Sur para establecer una plataforma de cooperación tecnológica de nueva generación, que no se limite solo a los productos de consumo. La capacitación de recursos humanos y la transferencia de tecnología serán clave para que ambos países asciendan en la cadena de valor global.



Además de los intereses bilaterales, señaló que el papel central de la ASEAN se está viendo afectado debido a que la región enfrenta muchas inestabilidades internas y una competencia estratégica entre los principales países.



Corea del Sur y Vietnam deben desempeñar un papel activo en la creación de una estructura de poder equilibrada, promover un orden regional basado en reglas y proteger la libertad de navegación en el Mar del Este, una ruta marítima vital para la economía surcoreana.



La visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, se lleva a cabo en un momento oportuno en el que se pueden sentar las bases para una fase más profunda e integral de cooperación estratégica entre ambas naciones, brindando así aportes positivos a la estabilidad y prosperidad regionales./.