Visita de líder partidista vietnamita a Corea del Norte impulsa relación bilateral

Pyongyang (VNA) La visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Corea del Norte será un hito importante en la causa de construcción y desarrollo de cada país y en las relaciones de amistad tradicional bilaterales, afirmó Le Ba Vinh, embajador de Hanoi en Pyongyang, durante una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias.

El embajador de Vietnam en Corea del Norte, Le Ba Vinh. (Fuente: VNA)

Por invitación de Kim Jong Un, secretario general del Partido del Trabajo de Corea y presidente de la Comisión de Asuntos Estatales del país de Asia Oriental, To Lam realizará una visita de Estado a Corea del Norte y asistirá a la ceremonia conmemorativa por el 80.º aniversario de la fundación de ese Partido del 9 al 11 de octubre de 2025.



Según el embajador Le Ba Vinh, ambas naciones establecieron sus relaciones diplomáticas hace 75 años (31 de enero de 1975). Corea del Norte fue uno de los tres primeros países en reconocer y establecer lazos diplomáticos con Vietnam, luego de China y la Unión Soviética, justo después de que el Presidente Ho Chi Minh emitiera una declaración del Gobierno de la República Democrática de Vietnam (14 de enero de 1950) expresando su deseo de establecer relaciones con otros países. En 1955, Vietnam abrió su embajada en Pyongyang y Corea del Norte también estableció una sede diplomática en Hanoi.



Los nexos de amistad tradicional bilaterales siempre han sido valorados por los Partidos, Estados y pueblos y se han consolidado constantemente. En los últimos tiempos, ambas partes han mantenido regularmente las actividades de intercambio de delegaciones de alto nivel con mayor confianza política.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, recibe al embajador de Corea del Norte en Vietnam, quien le entrega sus cartas credenciales. (Fuente: VNA)

Por lo tanto, dijo Ba Vinh, la visita del secretario general To Lam a Corea del Norte es una vívida demostración de la leal y firme amistad entre ambos Partidos, Estados y pueblos.

Se trata también de una oportunidad para que Vietnam reitere su política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización, diversificación de las relaciones y de ser un amigo, un socio confiable y un miembro responsable de la comunidad internacional, reflexionó el diplomático.



En la ocasión, los líderes partidistas identificarán las principales direcciones y medidas para promover el desarrollo efectivo y sustancial de las relaciones bilaterales, de conformidad con los intereses y aspiraciones de los dos pueblos y las regulaciones pertinentes, contribuyendo a la paz, la estabilidad, la cooperación y el progreso en la región y el mundo, puntualizó.



Le Ba Vinh también dijo que, previamente, las partes acordaron intensificar el intercambio de contactos de alto nivel en los canales del Partido y Estado en aras de aumentar la comprensión mutua y compartir experiencias en campos de interés común.



Se ha fortalecido la cooperación en las esferas de la cultura, los deportes y el intercambio popular, contribuyendo así a mejorar la comprensión entre los pueblos de los dos países sobre la excelente amistad entre Vietnam y Corea del Norte, destacó.



La colaboración agrícola es uno de los puntos destacados de los nexos binacionales, comentó.



Se espera que las relaciones Vietnam-Corea del Norte sigan siendo preservadas, heredadas y promovidas, haciendo así contribuciones prácticas a la causa de la construcción y desarrollo de cada país, llevando la tradicional amistad a una nueva altura, por la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo regional y mundial, recalcó el embajador./.